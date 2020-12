ONA JE PRVA OSOBA NA SVETU KOJA JE PRIMILA VAKCINU PROTIV KORONE - U Britaniji jutros počela masovna vakcinacija (FOTO)

Margaret Kinan, 90-ogodišnja žena iz Velike Britanije, danas je postala prva osoba na svetu koja je primila vakcinu protiv koronavirusa kompanije Fajzer, a da to nije bilo u okviru kliničkog istraživanja, nakon što je Britanija danas započela masovnu vakcinaciju građana.

Kinan je primila vakcinu u bolnici u gradu Koventri u Engleskoj rano jutros oko 06.31 časova, nedelju dana pre nego što je napunila 91. godinu.

"Osećam se privilegovano što sam prva osoba koja je vakcinisana protiv Kovida-19", rekla je Kinan.

Ona je dodala da je to za najbolji prevremeni rođendanski poklon koji je mogla da poželi jer, kako je navela, sada konačno može da se raduje provođenju vremena sa porodicom i prijateljima za Novu godinu nakon što je većinu godine provela sama.

Velika Britanija je danas počela vakcinisanje svojih građana vakcinom koje su proizvele kompanije Fajzer i BioNTek.

