OD MIGRANTA DO MILIJARDERA! "Tvorac vakcine je dečak u žutoj majici": Ceo svet je poludeo za ovom slikom, evo koja priča se krije iza nje

Doktor Sahin je izvršni direktor nemačke biotehnološke kompanije "Bajontek" koja je zajedno sa svojim američkim partnerom "Fajzerom" razvila prvu zapadnu vakcinu koja je odobrena za upotrebu. Sa uspehom njihovog cepiva, ime ovog naučnika i njegove supruge obišlo je planetu, a mediji širom sveta pisali su o njegovom životnom putu od turskog migranata do jednog od 100 najbogatijih ljudi u Nemačkoj.

U međuvremenu, stara porodična fotografija muškarca, žene i četvoro dece postala je viralna na društvenim mrežama jer se tvrdilo da je jedno od dece, dečak u žutoj majici, Sahin. Rečeno je da je fotografija napravljena kada je Sahinova porodica tek stigla u Nemačku.

Međutim, mediji koji su obavili "fekt čeking" otkrili su da na virlnoj fotografiji podeljenoj na stotine hiljada puta jeste migrantska porodica iz Turske, ali da dečak u žutom nije Sahin, već anonimni mehaničar iz Nemačke.

Priča iza fotografije

Кoristeći obrnuto pretraživanje, mediji su pronašli viralnu fotografiju na nekoliko sajtova povezanih sa umetnošću. Otkriveno je da je bila deo kolekcije "Turci u Nemačkoj 1979“ jedne nemačke umetnice.Ova slika je takođe dostupna u kolekciji fotografija muzeja umetnosti Harvard, Ali nigde nisu otkriveni predmeti fotografije.

Turski sajt za proveru činjenica Tejit pronašao je tvit koji je u avgustu ove godine objavila "DiasporaTurk", mrežna zajednica posvećena prikupljanju i dokumentovanju priča u vezi sa turskim imigrantima u Evropi.

Oni su otkrili da je viralna fotografija snimljena u Diseldorfu u Nemačkoj, a stupili su u kontakt i sa jednim od unuka bračnog para sa slike. Porodica je iz Aksaraja u Turskoj. Otac je došao u Nemačku 1965. godine, a deceniju kasnije u Diseldorf je doveo suprugu i četvoro dece.Slika je snimljena nedelju dana nakon što su se preselili u novi dom, a dečak u žutoj majici je odrastao i postao mehaničar. Prema "Njujork Tajmsu", porodica Sahin dolazi iz Iskenderuna u Turskoj.

Stoga se može zaključiti da dečak u žutoj majici na viralnoj slici definitivno nije doktor Sahin, ali su obojica odrastali u turskim imigrantskim porodicama u Nemačkoj.

Skroman milijarder

Sahin nije zaboravio svoje skromno poreklo. Iako je danas na čelu kompanije koja vredi više od 20 milijardi dolara, on i dalje na posao dolazi biciklom.

- Uprkos svim postignućima nije se promenio, oduvek je bio skroman i pristupačan - kazao je Matias Kromajer, član kompanije koja novčano podržava "Bajontek" i dodao da je normalno videti Sahina da na sastanke dolazi u farmerkama, sa rancem i kacigom za biciklu.

