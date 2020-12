UPOZNAJTE SUPER BAKU (107) - Pregurala koronu, preživela pandemiju 1918. godine, pobedila rak i ima OSMEH NA LICU! (VIDEO)

Prema njenim rečima, ovo nije prva pandemija koju je preživela. Rođena 1913. godine, imala je samo pet godina kada je pandemija gripa 1918. pogodila njenu porodicu na farmi u Severnoj Dakoti, preneo je CNN.

Tokom života, Dibing je pretrpela mnoge gubitke, uključući smrt nekoliko braće i sestara u detinjstvu i supruga u 80-im. Pobedila je i rak materice u 95. godini.

This 107-year-old Minnesota woman survived Covid-19. It isn't the first pandemic she has lived through.



