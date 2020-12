ISTRAŽIVANJE: Izbegavajte ove DELOVE prostorija i smanjite šansu da se zarazite KORONA virusom

Na početku pandemije, govorilo se samo o prenosu virusa na dva načina - kapljičnim putem i preko kontaminiranih površina. Naučnici su već dugo svesni da se infekcija veoma efikasno širi i vazduhom, putem aerosoli, zbog čega je na spisak obaveznih mera zaštite već dugo uvedeno i redovno provetravanje prostorija.

A naučnici kažu da nije važno samo provetriti prostoriju, već je bitno i izabrati pravo mesto za sedenje kako biste smanjili rizik od zaražavanja Naime, sprovedeno je istraživanje koje se bavilo upravo ovom temom - koje je mesto u prostoriji najsigurnije izabrati ukoliko boravite u njoj sa više ljudi kako biste umanjili rizik od zaraze.

Ako je prostorija dobro provetrena, vazduh spolja meša se sa onim iz prostorije i šansa da se aerosoli zadrže na jednom mestu je minimalna. Zato stručnjaci apeluju da je prvi korak uvek dobro vetrenje prostorija. A u prostorijama poput učionica ili restorana, rizik od zaraze nije svuda jednak čak i pored ventilacije.

Naime, prema eksperimentu koji su sproveli, kada su čestice oslobođene na prednjoj strani velike prostorije sa ventilacijom, trebalo im je deset do 15 minuta da stignu do zadnjeg dela prostorije. Međutim, zbog uključene ventilacijeu prostoriji, koncentracija čestica pozadi je bila tek jedna desetina u odnosu na količinu čestica napred.

To znači da čak i sa ventilacijom, najveći rizik od zaraze korona virusom imaju one osobe koje sede najbliže zaraženom osobom. Što duže vremena se provede u prostoriji sa zaraženim, to su veće šanse da se zaraze i one osobe koje su udaljenije od izvora zaraze.

Naravno, kolika je koncentracija aerosoli u prostoriji zavisi i od toga koliko osoba se u njoj nalazi, a mere poput nošenja maske i držanja distance svakako smanjuju rizik od zaraze.

Kao još jedan trik koji bi mogao da pomogne u smanjenju rizika od zaraze kovidom-19, stručnjaci navode da bi trebalo da izbegavate uglove prostorija jer je tu obično manji protok vazduha, pa se kontaminirane čestice tu duže zadržavaju.

Autor: Pink.rs