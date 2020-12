ĐERLEK ZA PINK: Uvedene mere DAJU REZULTATE, ali veliki izazovi su pred nama - Evo šta je rekao o UVOĐENJU VANREDNOG STANJA (VIDEO)

Državni sekretar Ministarstva zdravlja govoreći o sednici epidemiji u Srbiji kaže da neće biti uvođenja policijskog časa i vanrednog stanja, kao i da je na Kriznom štabu da donesu odluke kojima će zaštiti zdravlje građana, ali da se ne ugrozi njihov životni standard.

- Na Kriznom štabu je velika odgovornost da se zaštiti zdravlje građana, ali i da se vodi računa da li će te mere ugroziti životni standard građana. Opasna je i epidemija sirotinje koja bi mogla da se javi posle epidemije virusa korona - rekao je Đerlek za Novo jutro TV Pink.

Đerlek je istakao da mere koje su do sada uvedene daju rezultate, ali da su veliki izazovi pred nama - Sveti Nikola, Nova godina, Božić.

- Situacija je još vrlo ozbiljna, ali evidentno je da postojeće mere daju rezultate. To nisu rezultati koje smo očekivali, jer smo dostigli velike brojke i ne možemo brzo doći do rezultata i brojki koje očekujemo - kazao je on.

Đerlek je naglasio da zdravstveni sistem trpi najveći udar do sada, da su bolnice pune i da je u kovid bolnicama trenutno 9.500 pacijenata.

Osim kovid pacijenata, dodaje, zdravstveni sistem mora da zbrine i pacijente koji boluju od nekih drugih bolesti.

Đerlek je kao veliki problem naveo zaražavanje zdravstvenih radnika.

- Ne smemo dozvoliti da nam se zdravstveni radnici zaražavaju, jer ko će sutra lečiti pacijente - rekao je Đerlek i dodao da su bespotrebni kontakti opasnost za širenje virusa.

Đerlek je najavio da će sutra biti otvorena kovid bolnica u Kruševcu, koja je uz bolnicu u Batajnici, došla "u pravi čas jer je zdravstveni sistem prenapregnut do krajnjih ivica".

Napominjući da je "vakcina spas, a korona zlo", on je poručio onima koji ne veruju u opasnost epidemije da se "okanu teorija zavere".

Đerlek je kazao i da vakcina nije "čarobni štapić" i da će i posle vakcinisanja građani morati da nose maske i drže fizičku distancu.

Prof. dr Petar Kočović, stručnjak za Informacione tehnologije, govoreći o tome da li je 15. avgust 2021. godine Dan D za koronu kaže da je on uzeo matematiku koju je čuveni svetski astrofizičar Džon Ričard Got napravio, a koja se koristi širom sveta.

Kočović je rekao da kriva pada i da smo već osmi dan u padu.

Kako kaže, ne valja što je puno ljudi na respiratorima, kao ni to što je mnogo zaraženih zdravstvenih radnika.