Da li RESPIRATORI ŠTETE PLUĆIMA?! Dr Lađević rešava nedoumicu i ističe BITAN momenat u lečenju

Izvor: Informer/Javni servis, Foto: Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

O respiratorima se malo zna, kruži mnogo netačnih informacija, a prof. dr Nebojša Lađević, anesteziolog iz Kliničkog centra Srbije, razbija strah od tih mašina ili ga smanjuje... On objašnjava da li respiratori štete plućima i koliko je bitno u kom stadijumu bolesti se javite lekaru.

Prof. dr Nebojša Lađević, anesteziolog iz Kliničkog centra Srbije navodi da su kliničke slike najteže obolelih pacijena iste kao i u prvom i u drugom talasu korone, s tim što je broj obolelih znatno viši, te je i više njih na respiratorima. Zabluda je da veliku većinu pacijenata čine muškarci, odnos prema obolelim ženama je zapravo 55:45 u korist ovih prvih. Najmlađi pacijeti na respiratoru su imali manje od 20 godina, a potpuno su se bez posledica oporavljali i oni koji su imali preko 88 ili 90 godina.

Korak po korak

- Oporavak zavisi od toga kada se pacijent javio na prvi pregled u bolnicu. Mnogi, pa čak i lekari i zdravstveni radnici dolaze u poodmakloj fazi, a kada se tome dodaju i pridružene bolesti poput gojaznosti, dijabetesa, hipertenzije, onda stvari mogu znatno da se iskomplikuju - kaže prof. dr Nebojša Lađević i opominje da se treba javiti na pojavu prvih simptoma.

- Kada se dođe sa izuzteno pogoršanim laboratorijskim analizama, pacijent odmah ide na respirator. U blažim slučajevima primenjujemo nazalni kiseonik (takozvane cevčice koje su poput brkova), a ako to ne pomogne primenjuje se "haj flou" aparat koji u pluća ubrizgava i do 70 litara kisenika u minuti, i to veće koncentracije. Sledeća stepenica je neinvanzivna mehanička ventilacija, maska koja je hermetički prislonjena uz lice za još veći pritisak i protok kiseonika - objašnjava prof. dr Lađević.

Ne oštećuje pluća

Kada ni to ne pomogne primenjuje se intubacija, krajnja potpuna mehanička ventilacija, a zabluda je da ova procedura, odnsno respirator trajno oštećuje pluća.

- Niko nije dospeo do respiratora, a da mu pluća već nisu bila oštećena, bilo zbog kovida, bilo zbog neke prethodne bolesti ili stanja. Dakle, respirator ne da ne oštećuje, već je poslednja mera u spašavanju života onih koji već imaju oštećenje. Dešavalo se da se uspešno oporave i oni koji su bili i do 45 ili 50 dana na potpunoj mehaničkoj ventilaciji, što je onda zadovoljtsvo za celu ekipu - naglašava prof. dr Lađević.

Šansa da preživite respirator je 50: 50, što je i svetski prosek, a stalnom promenom položaja (dobrim se pokazalo ležanje na stomaku) može da se poboljša ventilacija pluća, što važi i za sve obolele koji su kod kuće.

- Uspeh lečenja zavisi od toga kada ste je javili. Ako ste došli kasnije, u poodomakloj fazi, uspeh je nekih 10 odsto, a ako se dođe na vreme i potom eventualno nastupe komlikacije, onda je i velika korist od mehaničke ventilacije. Dakle, vraćamo se na početak, a to je - javite se na vreme - opominje anesteziolog i dodaje da nema čarobnog štapića kada je reč o oporavku. Kako se postepeno povećavao intenzitet mehaničke ventilacije, tako se postepeno i smanjuje.