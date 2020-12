VELIKA BRITANIJA I CELA EVROPA U STRAHU! Pojavio se NOVI SOJ VIRUSA koji je "ukinuo" Božić: Širi se KAO KUGA i potpuno je VAN KONTROLE

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Alessandro Pone/LaPresse via AP | |

Oko 21 miliona ljudi je od nedelje pod strožijim merama u Londonu, jugoistočnoj i istočnoj Engleskoj i Velsu, uvedenim kako bi moglo da se zaustavi širenje vrlo zaraznog novog soja virusa kovid-19.

Britanski premijer Boris Džonson rekao je da novi soj „može da bude i do 70% prenosiviji“ od originalne verzije bolesti. Glavni savetnik za zdravstvo u britanskoj vladi Engleske Kris Viti rekao je da je taj soj izazvao preko 60% novih slučajeva u Londonu tokom protekle nedelje.

Zbog toga je u velikom delu zemlje uveden takozvani nivo 4 mera i Božić je praktično ukinut.

Ljudima iz tog regiona savetovano je da ostanu kod kuće, osim u slučaju hitnog putovanja, zakazivanje lekara i vežbanja na otvorenom. Ostalim se preporučuje da ne putuju u regione u kojima su uvedene najoštrije mere, a onima koji žive u njemu neće biti dozvoljeno napuštanje. Prodavnice, koje nisu od suštinskog značaja, zatvorene su, kao i teretane, bioskopi, frizerski saloni i saloni za nokte.

Na isti korak odlučila se i Škotska, koja će umesto planiranih pet dana olakšavanja restrikcija taj period sveden samo na Badnji dan. Tim povodom se građanima obratila premijerka Škotske Nikol Sturdžon, koja je rekla da je nova pravila ''dovode do suza'', ali je i upozorila da ''virus ne haje ni za šta osim da se širi koliko god je to moguće''.

- Pustićemo da se na Badnji dan ide slobodno, ali, kao što smo to govorili i na početku, koristite ovu fleksibilnost samo ako vam je to stvarno i istinski potrebno - istakla je Sturdžon.

Ministar zdravlja Met Hankok je upozorio da je novi mutirani soj korona virusa "van kontrole" i sugerisao da će drakonska ograničenja nivoa 4 biti na snazi dok svi ne dobiju vakcinu, piše „Dejli mejl“.

Henkok je rekao je da bi ljudi u područjima zahvaćenim merama nivoa 4 trebalo da se ponašaju kao da su zaraženi kako bi se borili protiv nove varijante bolesti koja se širi brže od svog prethodnika.

- Novi soj se može lakše zakačiti iz manje količine prisutnog virusa – rekao je on.

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u bliskom kontaktu sa zvaničnicima Velike Britanije zbog nove varijante virusa kovid-19.

- Oni (zvaničnici Ujedinjenog Kraljevstva) će i dalje deliti informacije i rezultate svoje analize i tekućih studija. Obaveštavaćemo države članice i javnost dok saznajemo više o karakteristikama ove varijante virusa i svim implikacijama - navela je SZO na svom Tviter nalogu.

Novi soj korona virusa, koji se pojavio u jugoistočnoj Engleskoj, pronađen je u Danskoj, Holandiji i Australiji.

Nakon što je u toj zemlji otkriven novi soj korona virusa, Holandija od nedelje do 1. januara zabranjuje putničke letove iz Velike Britanije, saopštila je u nedelju ujutru holandska vlada.

Podsećajući da je početkom decembra u Holandiji otkriven isti novi soj virusa kao i u Velikoj Britaniji, vlada je izdala preporuku građanima da ne putuju, osim ako to nije apsolutno nepohodno, preneo je "Rojters".

Belgija se potom pridružila Holandiji u zabrani letova iz Velike Britanije, a takođe je prekinula i železničke veze u pokušaju da novi soj korona virusa ne dođe do zemlje.

Premijer Aleksander de Kro je rekao da naredba stupa na snagu u ponoć "iz predostrožnosti".

- Postoje mnoga pitanja o ovoj mutaciji, koja je možda stigla na kontinent. Nadam se da ćemo do utorka znati mnogo više - rekao je De Kro.

Nakon Holandije i Belgije, Austrija, Kuvajt i Italija su se odlučile za isti korak.

- Naša dužnost kao Vlade je da zaštitimo Italijane i upravo zbog toga i nakon što smo obavijestili britansku Vladu potpisaćemo odredbu o suspenziji letova sa Velikom Britanijom - napisao je italijanski ministar spoljnih poslova Luiđi di Majo na "Fejsbuku".

Iz Berlina se čuju slične najave, kao i iz Francuske. Nemačka, takođe, razmatra suspenziju letova iz Britanije i Južnoafričke Republike kako bi sprečila širenje novog zaraznijeg soja virusa korona, koji cirukuliše u ove dve zemlje, rekao je izvor blizak nemačkom Ministarstvu zdravlja agenciji AFP.

Šta je novi soj?

Soj je verzija virusa koja nosi određene genetske mutacije. Ovaj novi soj otkriven u Velikoj Britaniji je verzija Sars-Cov-2, korona virusa koji uzrokuje bolest kovid-19, što je čini zaraznijom od ostalih u opticaju.

Nazvan je VUI-202012/01 što je šifra za prvu „varijante u istrazi“ iz decembra 2020. Tehnički naziv mu je N501I + 69/70del, što se odnosi na specifične genetske mutacije.

Koliko se lakše širi?

Na osnovu preliminarnih dokaza, britanski vladini naučnici smatraju da se on širi i do 70 odsto lakše od ostalih vrsta. To znači da će povećati 'R', odnosno stopu reprodukcije, koja se odnosi na prosečan broj ljudi koje je jedna zaražena osoba može da zarazi.

Boris Džonson je rekao da bi novi soj mogao da poveća broj R za 0,4 ili više, ali njegov uticaj se već oseća. U celoj zemlji, „R“ je oko 1,1 ili 1,2, ali je 1,4 u istočnoj Engleskoj i 1,3 u Londonu i na jugoistoku, gde je novi soj najzastupljeniji.

Gde i kada se ovaj soj prvi put pojavio

Izgleda da se pojavio u Londonu ili Kentu u septembru. Prvo ga je formalno identifikovala vladina laboratorija za ispitivanje u Milton Kejnsu 20. septembra, ali je možda i pre toga cirkulisao kod ljudi koji nisu testirani.

Koliko se raširio do sada?

Pre mesec dana, otprilike četvrtina slučajeva širom jugoistoka, Londona i istoka Engleske izazvala je nova varijanta, ali do sredine decembra izazvao je više od polovine, rekao je Kris Viti.

Proporcije su trenutno „mnogo manje u drugim delovima zemlje“, ali ukoliko se putovanja ljudi ne zaustave, mutacija bi se mogla brzo proširiti negde drugde.

Glavni naučni savetnik ser Patrik Valans rekao je da je varijanta „možda i u drugim zemljama“, što ne bi bilo iznenađujuće jer postoji već tri meseca. Valans nije pogrešio u svojim procenama, jer je Holandija prijavila da je otkrila u zemlji novi soj virusa.

Šta rade ove nove mutacije?

Mnoge mutacije se javljaju u onom što se naziva „domenom vezivanja receptora“ proteina na šiljku ćelije virusa, koji pomaže virusu da se prikači za ljudske ćelije i uđe u njih. Mutacije olakšavaju vezivanje virusa za ACE2 receptore ljudskih ćelija.

Promene takođe mogu da pomognu virusu da izbegne ljudska antitela koja bi nam inače pomogla da se zaštitimo od infekcije.

Šta je uzrokovalo ove genetske promene?

Svaki put kada se virus replicira, postoji šansa da njegovi delovi mutiraju zbog onoga što je poznato kao genetska „greška u kopiranju“. Sve pojedinačne mutacije su slučajne i većina ne čini praktično nikakvu razliku.

Određeni uslovi mogu da izvrše evolutivni pritisak na virus da se promeni. Jedna grupa genetičara spekuliše da je rastući prirodni imunitet među populacijom Ujedinjenog Kraljevstva, zbog koga se virus teže širi, mogao da prisili virus na prilagođavanje.

Druga teorija je da je mutacija nastala kod nekog pacijenta koji se dugo borio protiv virusa, a zatim je prenet na drugog pojedinca.

Uzrokuje li ozbiljniju bolest?

Prema profesoru Vitiju, „čini se da je odgovor„ ne “, koliko trenutno možemo reći“.

Rekao je da nema dokaza da uzrokuje veću stopu hospitalizacija ili smrtnih slučajeva, ali ako bi je uhvatilo više ljudi, jer se novi soj lakše širi, tada bi "neizbežno" više ljudi završilo u bolnici.

Tri glavna simptoma na koja treba paziti ostaju ista: novi i neprekidni kašalj, groznica ili visoka temperatura i promena u čulima mirisa ili ukusa.

Kako se tretira novi soj?

Kako se čini da mutacije ne utiču na težinu bolesti, oni koji imaju novi soj biće tretirani na potpuno isti način kao i oni koji imaju druge vrste.

U Britaniji se savetuju iste mere zaštite i od ovog soja kao i od originalnog, dakle redovno pranje ruku, nošenje maski i izbegavanje kontakta sa ljudima izvan domaćinstva.

Da li će vakcina biti efikasna na novim mutacijama?

Vladini naučnici i dalje rade pod pretpostavkom da bi „odgovor vakine trebalo da bude adekvatan“ za ovu varijantu, ali je profesor Viti priznao: „Moramo da budemo oprezni u vezi s tim“.

Naučnici kažu da vakcina proizvodi antitela protiv mnogih delova proteima u šiljku ćelije virusa, tako da je malo verovatno da bi jedna promena na šiljku - ili nekoliko - učinila vakcinu beskorisnom.