DA LI ĆEMO ZABRANITI LETOVE IZ VELIKE BRITANIJE? Zbog straha od novog soja virusa 40 zemalja je već povuko taj potez

Oko 40 zemalja širom sveta, od kojih veliki broj iz Evropske unije, ali i Rusija, Irska, Izrael, Iran i El Salvador, zaustavilo je avio saobraćaj sa Velikom Britanijom zbog novog soja korona virusa koji se prenosi i do 70 odsto brže, a Srbija okleva da povuče taj potez.

Iako deo medicinske struke poziva na blokadu letova kako bi se sprečilo širenje ove pošasti, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović tvrdi da nema potrebe za stvaranjem panike i da je preporuka EU da se ne prekida avio saobraćaj.

Cela planeta je već mesecima na kolenima zbog virusa korona, a dodatna zabrinutost zavladala je prošlog vikenda kada je Velika Britanija priznala da je više od polovine svih novih slučajeva kovida 19 uzrokovano mutiranim sojem virusa korona koji se prenosi i do 70 posto brže.

Strah je izazvalo i upozorenje britanskog ministra zdravstva Meta Henkoka da je “novi soj virusa van kontrole”.Sve to je navelo veliki broj zemalja da reaguje. Prva je Holandija zabranila letove iz Velike Britanije u nedelju ujutro, pa sve do 1. januara a onda su to učinile, ali na 48 sati, Nemačka, Kanada, Poljska, Bugarska, Češka i Severna Makedonija, Italija, Francuska, Austrija, Belgija, Irska, Turska, Danska.

Nemačka je u međuvremenu, kako pišu strani mediji, produžila zabranu do 6. januara, kao i Italija, a Irska i Austrija do 31. decembra.Rusija je zadržala zabranu do sledećeg utorka, dok su Poljska, Portugalija, Mađarska, Češka, Slovačka, Severna Makedonija zaustavile letove iz Britanije na neodređeno vreme. Švedska je, recimo, obustavila sva dolazna putovanja iz Britanije ali i Danske do daljeg.

Njihovim primerom se nije vodila Bugarska, koja je danas dozvolila let u 10 ujutru kako bi pomogla Bugarima koji žele da se vrate kući. Putnici koji budu došli iz Velike Britanije biće testirani na korona virus i moraće da poštuju desetodnevni karantin nakon dolaska. Francuska je otvorila svoje granice prema Velikoj Britaniji za osnovna putovanja, uz novi režim testiranja.

Srbija bez zabrane

U Srbiji zabrane još nema, iako deo medicinskih članova Kriznog štaba to preporučuje. Ministar saobraćaja Tomislav Momirović kaže za Blic da “država maksimalno brižljivo prilazi problemu”.

- Od prvog sata veoma pažljivo pratimo situaciju u vezi zatvaranja vazdušnog saobraćaja sa Velikom Britanijom. Država maksimalno brižljivo prilazi problemu i nema potrebe za stvaranjem panike i prenošenjem neproverenih informacija. Sve odluke države Srbije u tom pravcu biće iskoordinisane sa našim evropskim partnerima, a trenutan stav EU, na nivou preporuke, jeste da se ne prekida avio saobraćaj. Na Kriznom štabu se taj aspekat pandemije, uz sve ostale, razmatra svakodnevno i odluka koja će biti donesena biće isključivo u interesu građana Srbije - kazao je Momirović.

U medicinskom delu Kriznog štaba različito gledaju na ovu temu. Dr Predrag Kon kaže da u ovom trenutku ne smatra potrebnim zabranu letova.

- Mi i sada imamo meru koja je na snazi, a to je da svi građani koji dolaze iz inostranstva moraju da imaju negativan PCR test. Lično mislim da je to dovoljno. Svako naravno treba da zna kakva je opasnost u zemlji iz koje dolazi i negativan PCR i to saznanje treba da budu u funkciji odvraćanja putnika od dolaska u našu zemlju - jasan je dr Kon.

Ipak, imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković otkrio je pre dva dana da su on i kolege iz branše već tražile da se obustave letovi iz Velike Britanije.

- Kada će to biti sprovedeno zavisi od drugih pitanja - rekao je Janković.

I njegov kolega, epidemilog, Branislav Tiodorović rekao je jutros da bi, da se on pita, otkazao današnji let iz Londona i istakao da bi odluka Srbije o prekidu avio-saobraćaja sa Londonom bila dobra, sa stanovišta zaštite stanovništva od novog soja koronavirusa.