Tek što je pojava vakcina protiv Kovida-19 probudila nadu da će svet konačno odahnuti od duge pandemije, vlasti Velike Britanije oglasile su alarm zbog pojave novog soja korona virusa.

Vlasti ostrvske države navele su da novi soj cirkuliše u Londonu i jugoistočnoj Engleskoj i da je do 70 odsto više prenosiv od dosadašnjeg. Britanski premijer Boris Džonson je stoga nametnuo najoštriji karantin u zemlji od marta.

- Kad virus promeni svoj metod napada, mi moramo da promenimo naš metod odbrane – rekao je on.

Otkriće novog soja korona virusa u Velikoj Britaniji i njegovo brzo širenje, uplašilo je brojne zemlje Evrope, koje su već u nedelju preduzele određene mere i donele odluke o privremenoj suspenziji aviosaobraćaja sa ostrvom.

Zabranu aviosaobraćaja su uvele Francuska, koja je na 48 sati zaustavila i drumski saobraćaj, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Belgija, koja je blokirala železnički saobraćaj, zatim Austrija, Irska, Bugarska, Danska, Španija, Mađarska i Rumunija, a Hrvatska je bila proglasila 48-časovnu suspenziju letova. Letove su suspendovale i Poljska, Turska i Švajcarska, a potom i mnoge druge zemlje.

Italija je otkrila pacijenta zaraženog novim sojem korona virusa koji se pojavio u Britaniji, a Grčka je uvela karantin za putnike iz Britanije, kao i Slovačka i Češka.

Van Evrope, zabranu na letove iz Britanije, ali i Danske i Južne Afrike, gde je takođe detektovan novi soj korone, uveli su i Izrael, Iran i El Salvador, a Maroko je najavio suspenziju avio saobraćaja, preneo je Tanjug. Iz Hong Konga i Norveške, Argentine, Kine i Čilea takođe su saopštili da će obustaviti letove.

“Star tribjun” piše da se u Južnoj Africi pojavila slična verzija novog soja virusa, koja deli jednu od mutacija viđenu kod onog u Britaniji, kako kaže naučnik koji ga je otkrio. Naučnici su zabrinuti, ali ne iznenađeni. Oni su zabeležili hiljade sitnih mutacija u genetskom materijalu korona virusa dok se širio svetom.

Neke varijatne su postale uobičajene u populaciji, ali kako je patogenu otežan opstanak – pojavom vakcine i rastom imuniteta kod ljudi – istraživači takođe očekuju da virus razvije korisne mutacije kako bi se lakše širio ili izbegao detekciji imunog sistema.

- Ovo je stvarno upozorenje da treba da obratimo pažnju. Zasigurno će se te mutacije širiti i naučna zajednica treba da ih nadgleda – kaže biolog Džesi Blum iz Centra za istraživanje raka Fred Hatčinson u Sijetlu.

Ali šta do sada znamo o novom soju i šta to znači za nas?

ŠTA ZNAMO DO SADA

Prvi put je ovaj zarazni soj otkriven u decembru, u novembru je četvrtina slučajeva u Londona bila uzrokovana upravo tom novom vrstom Kovida-19, dok je u decembru taj broj skočio na oko 33 odsto u Londonu. Kasnijim istraživanjem utvrdilo se da se pojavio u septembru u Velikoj Britaniji.

Ovo nije prva mutacija virusa jer, poređenja radi, korona koja je otkrivena u Vuhanu nije ista koja cirkuliše svetom danas. Mutacija pod nazivom D614G se pojavila u Evropi u februaru i postala je dominantan soj na planeti, a u Evropi je rasprostranjen A222V, posebno u Španiji.

O mutiranom virusu se zna da je identifikovano 17 mogućih, važnih promena - nije bilo promena na šiljku proteina, što je ključ koji virus koristi za ulazak u ljudske ćelije.

Madž Sevik, stručnjak za infektivne bolesti Univerziteta Sent Endruz u Škotskoj, kaže da britanska varijanta virusa ima oko 20 mutacija, uključujući one koje utiču na to virus ulazi u ćeliju i inficira je. Ona ističe da te mutacije mogu omogućiti ovoj varijanti da se efikasnije replikuje i prenosi.

- Ali procena o povećanoj prenosivosti – britanski zvaničnici su rekli da je ova varijanta 70 odsto puta više prenosiva – zasnovana je na modelu i nije potvrđena laboratorijskim eksperimentima. Generalno gledajući mislim da nam treba malo više eksperimentalnih podataka. Ne možemo potpuno isključiti činjenicu da neki od tih podataka o prenosu mogu da budu povezani sa ljudskim ponašanjem – kaže Sevik.

POREKLO I VAKCINACIJA

Postavlja se pitanje i - odakle nova mutacija? Najverovatnije objašnjenje je da se mutacija dogodila u pacijentu kome je bio slab imuni sistem da pobedi virus, pa je telo tog pacijenta postalo pogodno tlo za mutaciju.

Iako zasad nema dokaza da je novi soj smrtonosniji, naučnici ga prate i tek će se više znati o njemu. Sama činjenica da je zarazniji je dovoljan da izazove probleme u bolnicama, odnosno, da dođe do preopterećenja ionako opterećenih zdravstvenih sistema.

U Južnoj Africi su naučnici brzo ukazali da se epidemija rukovodi ljudskim ponašanjem, a ne nužno novim mutacijama. Međutim, objava Velike Britanije izazvala je strahove da će virus evoluirati i postati otporan dok se prve vakcine tek pojavljuju. Zabrinutost je posebno fokusirana na par izmena u virusnom genetskom kodu koji ga čini manje ranjivim na određena antitela.

Ali, nekoliko stručnjaka je pozvalo na oprez, ukazujući da će trebati godine da virus evoluira toliko da učini vakcine nemoćnima.

- Niko ne treba da brine da će doći do jedne katastrofalne mutacije koja će odjednom učiniti sav imunitet i antitela beskorisnima – kaže biolog Blum.

– To će biti proces koji se dešava tokom više godina i zahteva akumulaciju više virusnih mutacija. To neće biti kao prekidač koji se gasi i pali.

BBC piše da oko vakcinacije trenutno nema dileme - vakcine koje su napravile vodeće svetske farmaceutske kuće - biće podjednako efikasne, ili se bar može reći da je zasad tako.

- Međutim, ukoliko dođe do dodatnih mutacija, onda bismo mogli da imamo razloga za brigu. Ovaj soj je potencijalan način da virus bude otporniji na vakcinu, a ovo mu je prvi korak ka bekstvu od vakcine - rekao je profesor Ravi Gupta sa Univerziteta Kembridž, prenosi Tanjug.

Do toga može da dođe kada se virus toliko promeni da može da izbegne potpuni efekat vakcine i nastavi da inficira ljude i to je najveći strah virusologa širom sveta. To bi značilo da bi farmaceutske kuće morale da se prilagođavaju mutacijama, nešto slično što se dešava sa vakcinama protiv sezonskog virusa. Trenutne vakcine protiv kovida 19 je lako izmeniti, ali bi to svakako usporilo vakcinaciju.

"ADAPTIRA SE SVE VREME"

Kao svi virusi, i korona menja svoj oblik. Neke genetske izmene su nebitne, ali druge mogu da mu idu na ruku, čega se naučnici plaše. Vakcinacija miliona ljudi može “pritisnuti” virus da postane otporan na imuni odgovor, što bi godinama unazadilo borbu protiv bolesti.

Već su zabeležene male promene koje ukazuju da mutacije pomažu patogenu. Mutacije koje utiču na osetljivost antitela – tehničkog naziva delecija 69-70 što znači da u genetskom kodu nedostaju tri slova – viđena je do sada najmanje triput – kod kuna na danskim farmama, ljudi u Britaniji i pacijenata sa imunosupresijom koji su postali manje osetljivi na rekovalescentnu plazmu.

- Ova stvar se prenosi… Adaptira se sve vreme – rekao je za “Star tribjun” dr Ravindra Gupta, virusolog Univerziteta Kembridž.

Ali ljudi ne žele da čuju ono šta govorimo, a to je da će ovaj virus mutirati.

Naučnici su prvo mislili da je novi korona virus stabilan i da je malo verovatno da će izbeći imuni odgovor kod vakcinisanih.

- Ali, poslednjih meseci je postalo jasno da se mutacije mogu pojaviti. Kako raste pritisak sa masovnom vakcinacijom, mislim da će takve mutacije postati uobičajene – kaže dr Dipti Gurdasani, naučnica Univerziteta Kvin Meri u Londonu.

Nekoliko nedavnih studija je pokazalo da korona može evoluirati da izbegne prepoznavanje od strane jednog monoklonskog antitela, mešavine dva antitela ili čak rekonvalescentnog seruma datog određenom pojedincu.

SREĆA U NESREĆI

Srećom, imuni sistem naših tela je mnogo strašniji protivnik. “Star tribjun” navodi da vakcine “Moderne” i “Fajzera-Bajonteka” indukuju imuni odgovor samo na šiljati protein kojeg korona virus nosi na svojoj površini. Ali svaka inficirana osoba proizvodi veliki, jedinstveni i složeni repertoar antitela za ovaj protein.

- Činjenica je da imate hiljade velikih “pušaka” uperenih na virus. Koliko god da se virus izvrće i uvija nije tako lako pronaći genetsko rešenje koje se zaista može boriti sa tim različitim specifičnostima antitela, da ne pominjemo druge imunološke odgovore – kaže Kartik Čandran, stručnjak Koledža za medicinu Albert Ajnštajn u Njujorku.

Drugim rečima, korona virusu će biti veoma teško da izbegne odbranu organizma, uprkos brojnim varijacijama koje usvoji.

Da bi umakao imunoj reakciji virus mora da akumulira niz mutacija od kojih svaka omogućava patogenu da naruši efikasnost odbrane organizma. Neki virusi, poput gripa, relativno brzo prikupe prikupe takve izmene, ali drugi – poput malih boginja – jedva da dođu do koje.

Čak i virusu gripa treba pet do sedam godina da sakupi dovoljno mutacija kako bi u potpunosti izbegao detekciju imunog sistema.

Ipak, naučnici će morati da pažljivo prate virus kako bi uočili mutacije koje bi mu mogle dati prednost u odnosu na vakcine.

KOLIKO JE NOVI SOJ ZAISTA OPASAN

Erik Volc sa Kraljevskog koledža u Londonu je rekao da je "rano reći, ali prema onome što je on video dosad, broj obolelih raste vrlo brzo, korona se širi brže nego ranije."

Neki eksperti dovode u pitanje da li je novi soj uopšte zarazniji nego prethodni.

- Količina dokaza koje smo dobili ostavlja pitanje da li je ovaj soj zaista povećao zaraznost - rekao je Džonatan Bol, virusolog sa univerziteta u Notingemu.

Novi soj se proširio Velikom Britanijom, izuzev Severne Irske, ali ga najviše ima u Londonu, jugoistoku i istoku Engleske. Međutim, u nedelju su i Danska, Holandija i Australija prijavile da su zabeležile slučajeve nove vrste kovida 19, dok Francuzi ne odbacuju mogućnost da soj cirkuliše i njihovom zemljom.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da još nema dokaza da će novi soj virusa dovesti do povećane smrtnosti, kako je rekla jedna od direktora te organizacije Silvi Brijan.

- Virusi se menjaju i ovo što se sada desilo i nije neko iznenađenje. U nameri da odredimo da li će mutacija imati uticaj na ljudsko zdravlje, moraćemo da napravimo dodatna istraživanja u laboratoriji. U ovom trenutku, ne vidimo promenu u procentu smrtnosti - rekla je Brijan.

- Zasad deluje da će novi tip kovida 19 teško uticati na efikasnost vakcina. Verujem da mere koje su preduzete u Velikoj Britaniji će uticati na to da se zaustavi širenje nove vrste virusa do masovne vakcinacije građana – dodala je ona.