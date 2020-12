'KOVID ELITA POSTOJI' Savetnik u SZO progovorio o antitelima na koronu: Samo 10 odsto ljudi biće privilegovano, evo i zašto

- Većina populacije će na testu za antitela imati negativan rezultat, čak i ukoliko su imali korona virus - tvrdi on.

Ta manjina ljudi, kako ih naziva profesor Sikora "imuno privilegovani" ili "kovid elita", moći će da se prvi vrate na posao i putuju. Ostatak ljudi koji neće imati antitela neće imati tu privilegiju.

On kaže da neće svi koji su imali virus proizvesti antitela koja test detektuje i da svaki čovek koristi drugačiji imuni odgovor na napad korona virusa. Neki delovi ljudskog imunog sistema i danas su potpuna misterija naučnicima, zbog čega nikada nećemo moći da uvidimo stvarne razmere epidemije niti da sa sigurnošću tvrdimo ko je imao virus a ko ne, kaže ovaj profesor.

- Ako imate antitela, možete se smatrati privilegovanima ili "kovid elitom". Vi ste onda izuzetak među pravilima jer je praktično sasvim sigurno da se nećete ponovo zaraziti i da virus nećete preneti dalje. Međutim, caka je u tome što ćemo imati svega 10 odsto takvih slučajeva. Postoji mnogo imunih sistema odbrane koje ne možemo da izmerimo i da detektujemo - kaže profesor Sikora, dodajući da je imuni sistem vrlo sofisticiran i da se još uvek ne zna mnogo toga o tome kako radi, naročito u slučaju novog korona virusa.

- Postoji ta stvar koju zovemo imunološka tamna materija koju ne razumemo, ali znamo da postoji i da nas štiti. Moglo bi da se ispostavi da nam je to upravo i najveća zaštita od virusa - kaže on.

