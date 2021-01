PRVA NA SVETU: Britanija počela vakcinaciju OKSFORDSKOM VAKCINOM - Evo ko je prvi primio dozu (FOTO+VIDEO)

Velika Britanija je počela da vakciniše građane Kovidšild vakcinom u proizvodnji AstraZeneka-Univerzitet Oksford, a prvu dozu primio je danas Brajan Pinker (82), pacijent na dijalizi, u bolnici na nekoliko stotina metara od laboratorije u kojoj je napravljena vakcina.

"Veoma sam zadovoljan što sam dobio vakcinu protiv korona virusa i ponosan sam što je napravljena baš u Oksfordu", rekao je Pinker.

On je rekao da se raduje proslavi 48. godišnjice braka sa svojom suprugom Širli u februaru.

"Medicinske sestre, doktori, celo osoblje je bilo fantastično", rekao je Pinker.

BREAKING: Brian Pinker, an 82-year-old retired maintenance manager and a patient at Oxford University Hospital, has become the first to receive the Oxford-AstraZeneca vaccine.



