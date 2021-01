Veći broj otpusta nego prijema sa Instituta Banjica

U Institutu Banjica, koji je od decembra po treći put u kovid sistemu od početka epidemije, sada je manji broj pacijenata, a beleži se veći broj otpusta, nego prijema novih, izjavio je danas doktor Vladan Stevanović, ukazujući da se ipak i dalje radi o jednocifrenim brojevima.

Stevanović je rekao da je primetno da su i kliničke slike pacijenata nešto blaže i u tom smislu naveo da, u odnosu na to kada su imali 150 pacijenata u bolnici, od kojih je oko 130 bilo na kiseoniku, danas imaju 130 pacijenata, od kojih je 70 na kiseoniku.

-Oseća se blago popuštanje pritiska u odnosu na ranije. Naravno, jedinica intenzivne nege nam je i dalje popunjena i tu su pacijenti koji imaju najteže kliničke slike. Bilo bi lepo da se trendovi održe, ali svi smo oprezni nakon praznika - kaže dr Stevanović.

On je dodao da će se za vikend videti da li je situacija u plusu ili će doći do pogoršanja. Od 2. decembra, kada je Institut Banjica ušao u kovid sistem po treći put, do danas u toj zdravstvenoj ustanovi zbrinuto je preko 300 pacijenata, a Stevanović odgovarajući na pitanje kada se može očekivati da ta bolnica izađe iz kovid sistema, kaže da ako se pozitivni trendovi nastave optimistična prognoza bi mogla biti početkom februara.

Kada je reč o nekovid pacijentima, dr Stevanović podseća da se oni upućuju na VMA i u Urgentni centar.