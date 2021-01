TUGA! Ćerka se OPROSTILA OD MAJKE sa kojom je zajedno ležala u bolnici zbog korone, njene reči BOLE (FOTO+VIDEO)

Anabel Šarm (49) i njena majka Marija Riko (76) zajedno su ležale na intenzivnoj nezi zbog komplikacija koje su nastale infekcijkom kovida-19. Anabel je otkrila koliko joj je bilo teško, naročito što kad je čula poslednje reči svoje majke, piše britanski "Metro".

Anabel i Marija su primeljene na intenzivnu negu sredinom oktobra. Obe su bile na kiseoniku zbog teškog stanja pluća. Posle dve nedelje u bolnici majka i ćerka su smeštene u susedne krevete. Anabeli je rečeno da njena majka neće preživeti borbu sa virusom.

"Na fotografiji smo mama i ja. To je prvi put da smo se videle otkako smo bile smeštene u bolnicu. Nisam mogla da čujem šta mi govori zbog maske i zato što sam imala haubu na glavi. Čula sam da je pominjala sahranu. Potpisala je papir da se aparati isključe. To me je slomilo kad sam čula", rekla je Anabel.

Maria Rico & Daughter (Anabel Sharma) Wiki Daughter holds hands with mum for last time before she died after Covid battle, Anabel Sharma watched helplessly as her mother Maria died while fighting Covid-19 in the hospital ward. https://t.co/gewF79scFv pic.twitter.com/lbgdhjv0MP

Anabel godinama pati od astme i provela je pet nedelja na intezivnoj nezi nakon infekcije kovidom-19. Iako se izlečila ima trajno oštećenje na plućima i dalje joj je potreban kiseonik.

“I didn’t think it was going to happen. It was devastating.”



Anabel Sharma had the agony of watching her mother Maria Rico die as they lay in hospital beds, in the same ward. Annabel, a mother herself, is now left with permanent lung damage. pic.twitter.com/wrdkfCYQ63