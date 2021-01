''OVAJ VIRUS SE PRENOSI JEDNOSTAVNO I LAKO, TREBA DA SE VAKCINIŠEMO'! Jovanović za Pink otkrila detalje imunizacije protiv korone

Direktorka Instituta za javno zdravlje ''dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović rekla je da ne možemo reći da se situacija konačno stabilizovala, ali da je daleko bolja nego što je bila pre samo 15-ak dana.

- Mi smo tokom jučerašnjeg dana imali u bolnicama u Srbiji oko 5.500 ljudi što znači da je taj broj ljudi u teškom kliničkom stanju – rekla je Jovanović za Pink i naglasila da što više ljudi treba da se vakciniše.

- Sve mere koje se preporučuju su neophodne, vakcinacija je preporučena i da treba da se spovede u što širem obuhvatu našeg stanovništva jer ćemo se time približiti i kolektivnom imunitetu i daljoj zaštiti našeg stanovništva da se ova epidemija ne širi i dalje u našoj zajednici – istakla je ona.

Kako ističe, ovaj virus se prenosi veoma jednostvano i lako i da je to najveća neprijatnost u širenju epidemije.

- Definitivno se najlakše prenosi sa osobe na osobu, a komunikacija u zatvorenom prostoru glavni je uzrok prenosa ove bolesti – naglasila je Jovanović.

Kada su u pitanju bolnički kapaciteti, Jovanović kaže da je naša zemlja uz velike napore dobila dve kovid bolnice koje su ključne u ovom trenutku.

Što se vakcinacije protiv kovida 19 tiče, Jovanović kaže da je Veliki broj prijavljenih građana preko sajta e-uprave neočekivan.

- Imati vakcinu u ovom momentu je velika i značajna mera koju jedna država i društvo mogu da ponude građanima – naglasila je Jovanović.

- Kada je reč o novoj bolesti i vakcinaciji postoje brojna pitanja, zato treba davati informacije. Zato će na sajtu instituta biti istaknuta rubrika ‘pitanja i odgovori’ – istakla je ona i dodala da će tu odgovarati na mnoge nedoumice građana o vakcini kompetentne osobe.

Kako objašnjava, svaka od vakcina može da bude u upotrebi kad prođe adekvatne kontrole.

Kada je reč o vakcinaciji dece, Jovanović kaže da sve vakcine koje se proizvode i koje su u upotrebi tačno su definisane za uzrast koji može da bude obuhvaćen, te da je važno poštovati uputstvo za samu vakcinu.

- Kliničke studije se sprovode za određene uzrasne populacije i uverena sam da ćemo imati vakcinu za mlađe uzraste. Do tada poštovaćemo preporuke proizvođača. To znači, od 18 godina pa naviše za ‘Sputnjik V’, a od 16 pa naviše godina za Fajzerovu, one su trenutno dostupne na našem tržištu – rekla je Jovanović.