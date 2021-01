Čovek koji je otkrio simptom gubitka čula mirisa i ukusa, sada kaže da je ovo NOVI ZNAK koronavirusa - Oseti ga SVAKI PETI OBOLELI (FOTO)

Profesor Tim Spektor, epidemiolog na Kraljevskom koledžu u Londonu, koji je na čelu studije Covid Symptom Study App, objavio je na Tviteru fotografiju osobe inficirane korona virusom koja ima promene na jeziku.

- Svaka peta osoba sa kovidom 19 i dalje ima ređe simptome koji se ne nalaze na zvaničnoj listi Public Health England, poput osipa na koži. Primećuje se sve veći broj „kovid jezika“ i čudnih čireva u ustima. Ako imate neki simptom, glavobolju ili umor, ostanite kod kuće – napisao je profesor Spektor na Tviteru.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK