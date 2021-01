VAKCINISAĆEMO 100.000 LJUDI SLEDEĆE NEDELJE: Stiže i kineska vakcina - Đerlek otkrio ko je sledeći na redu

Prioritetnim grupama za imunizaciju pridružuju se pripadnici dve profesije.

Vakcinacija protiv korone nastavlja se u Srbiji a plan je da tokom naredne nedelje bude vakcinisano i do 100.000 građana, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek.

"Juče je završeno vakcinisanje u deset gradova Srbije, bez ikakvih problema i neželjenih dejstava koja bi nas zabrinula, nastavljamo mnogo intenzivniju imunizaciju. Do sada je vakcinu primilo oko 22.000 ljudi, prijavilo se iskreno više nego što smo očekivali, oko 280.000 građana. Mi ćemo čekati dozvolu ALIMS-a za kinesku vakcinu i pokušaćemo da pojačamo intenzitet imunizacije u toku sledeće nedelje, proširiti populacione grupe, što smo i najavili", rekao je on.

Prosveta i novinari biće sledeći u prioritetnim grupama, i nastavlja se vakcinacija u zdravstvenim ustanovama i gerontološkim centrima. Stariji od 75, oni od 64 godine i tri do pet pratećih bolesti, takođe su tu.

Đerlek je pozvao građane da "prime prvu vakcinu koje ima na lageru" i dodao da ne sumnja da je i kineska vakcina bezbedna i efikasna.

Rusku vakcinu mogu da prime punoletni do 60 godina, a Đerlek očekuje da će to biti prošireno na 65 godina.

"Očekujemo dvadesetak hiljada doza 'Fajzerove' vakcine u ponedeljak, a pored domova zdravlja, u toku sledeće nedelje planiramo vakcinalne punktove van njih, hala 11 Sajma je već spremna. U većini gradova će pukntovi biti otvoreni, više od 300 njih. Tu će raditi od tri do deset vakcinalnih ekipa, pokušaćemo od 50 do 100 ljudi na sat da vakcinišemo. Ovaj broj od 22.000 želimo da povećamo za četiri ili pet puta u toku ove nedelje, bitan je svaki sat", rekao je on.