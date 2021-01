KAKO REGION STOJI SA VAKCINAMA? Neke zemlje su nabavile tek simbolične količine, dve NEMAJU NIJEDNU DOZU - Evo zašto je to loše po nas

Prekopotrebni kolektivni imunitet od 60 odsto nemoguće je dostići bez vakcinacije.

Sve dok se većina stanovništva sveta ne vakciniše protiv korone, kao čovečanstvo nećemo biti zaštićeni, ali - da li se vakcinacija u svim zemljama odvija istim tempom i šta će biti kada se otvore granice. Ono što nas treba najviše da zanima, jest kakva je situacija u regionu što se tempa vakcinacije tiče.

Da je neophodno da nas što više bude vakcinisano postalo je jasno i mnogo pre nego što se i sama vakcina pojavila. Jer prekopotrebni kolektivni imunitet od 60 odsto nemoguće je dostići bez vakcinacije pogotovo ako imamo u vidu da su prethodna tri talasa kovida 19 pokazala da ima ljudi koji su više puta preležali koronu.

Srbija je prva u regionu počela sa masovnom vakcinacijom, ali ostale države u regionu nisu mnogo odamkle u tom poslu pošto su preko Evropske unije dobile tek nekoliko destina hiljada vakcina ili još čekaju na cepiva preko Covax programa. Izlaz iz epidemije neće biti moguć ako i druge države u okruženju ne omasove vakcinaciju.

To je naročito važno sada kada je od 14. januara zaživeo takozvani mini-šengen u regionu odnosno od kada građani šest država na Zapadnom Balkanu (Srbija, Crna Gora, BiH, Severna Makedonija, Albanija i Bugarska) mogu da prelaze granice bez PCR testa.

Takva migracija ljudi pospešiće svakako ekonomiju u regionu, ali i povećati rizik od zaražavanja. Zbog toga je izuzetno značajno da vakcinaciju protiv korone u što kraćem periodu započnu i države koje još nisu dobile nijednu vakcinu poput BiH ili Crne Gore.

Kako sistem raspodele vakcina putem EU i Covax-a sporo ili uopšte ne funkcioniše, pojedine države EU poput Mađarske najavile su da će krenuti u nabavku i vakcina koje još nije odobrila Evropska agencija za lekove kao što je kinesko cepivo.

S druge strane, manje i slabije zemlje u regionu osuđene su da čekaju da raspodela vakcina preko mehanizma Covax konačno zaživi pa tako ni dan danas nemaju nijednu jedinu vakcinu protiv Covida 19.

Srbija

Pošto je u subotu dobila ukupno million vakcina kineske firme “Sinofarm” Srbija je postala zemlja u region sa najviše cepiva protiv korone. Naša zemlja sada ima ukupno više od 1.160.000 vakcina s tim što prema najavama danas treba da stigne još 20.000 “Fajzerove” vakcine, a prekosutra kontigent od 250.000 doza ruskog cepiva “Sputnjik V”.

To znači da će naša zemlja već za dva dana imati više od 1.430.000 vakcina protiv kovida 19.

Pored toga, Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj građani mogu da biraju između tri vrste vakcina: američko-nemačke “Fajzer-Biontek”, ruske “Sputnjik V” i kineske “Sinofarm”.

Hrvatska

Hrvatska je vakcinaciju počela pre tri nedelja kada i većina zemalja Evropske unije i do sada je vakcinisala više od 40.000 ljudi. Naši “zapadni susedi” do sada su nabavili dve vrste vakcina: “Fajzerovu” koju su do sada dobijali po 17.000 doza nedeljno i “Moderninu” čijih je prvih 3.600 doza stiglo prošle nedelje.

U Hrvatskoj do kraja januara očekuju još oko 30.000 vakcina od kojih će, prema najavama, 10.000 biti “Modernine”.

Inače, Hrvatska, koja ima oko četiri miliiona stanovnika, naručila je 5,6 miliona doza od različiitih proizvođača - od “Astra Zeneke” naručeno je 3,6 miliona doza, 900.000 od “Džonson i Džonsona”, po miliion doza “Fajzera” i “Moderne” i 300.000 doza od “KjurVaka”.

Zanimljivo da je Direktor HZJZ Krunoslav Capak izneo neobičnu informaciju da iz “Fajzerove” vakcine hrvatski lekari uspevaju da izvuku jednu do dve doze više od pet, koliko je upisano u deklaraciji.

Slučaj su prjavili proizvođaču, koji im je zbog toga, kako tvrdi, povećao cenu vakcine.

Inače, u Hrvatskoj se očekuje da će masovna vakcija stanovništva biti obavljena do kraja aprila.

Mađarska

Mađarska je do sada najviše vakcinisala ljudi od svih država u region – više od 105.000 i to sa dva cepiva: “Fajzerom” i “Modernom”. Međutim, premijer Viktor Orban nije zadovoljan tempom vakcinacije jer, kako kaže, Mađarska bi mogla da vakciniše i pola miliona ljudi na dan da ima dovoljno vakcina.

Zbog toga je Orban istakao kako se nada da će u roku od nekoliko dana nacionalni regulator za lekove “jasno odgovoriti” može li se početi koristiti vakcina kineskog proizvođača protiv korona virusa.

Nastojeći da ubrza vakcinisanje, Orbanova vlada objavila je u četvrtak da je dogovorila kupovinu vakcina kineskog proizvođača “Sinofarma”. Milion cepiva tog proizvođača Srbija je dobila u subotu.

Ako bi Mađarska nabavila kinesku vakcinu, postala bi prva članica Evropske unije koja bi odobrila upotrebu tog cepiva.

Inače, Mađarska je u četvrtak uredbom dopustila kupovinu vakcina izvan centralizovanog sistema Evropske Unije pošto je njen šef diplomatije rekao da je evropski sistem nabavke “skandalozno” spor.

- Postoji više od milion doza kineske vakcine koje se može upotrebiti u roku od nekoliko dana - rekao je Orban.

Slovenija

Slovenija je kao i Hrvatska i većina drugih zemalja EU počela krajem decembra simbolično istovremeno vakcinisanje.

U prvoj tranši je dobila tek nešto manje od 10.000 doza “Fajzerovih” vakcina što je dovoljno za 5.000 građana.

Rumunija i Bugarska

U grupi zemalja EU koji željno iščekuju veći kontigent vakcina kako bi omasovile vakcinaciju protiv kovida 19 su Rumunija i Bugarska. Rumunija do kraja januara, prema najavama, očekuje 600.000 doza vakcina dok će Bugarska do kraja meseca dobiti tek 60.000 cepiva na osnovu raspoedele EU.

Bosna i Hercegovina

BiH sa oko 3,3 miliona stanovnika predvodi grupu zemalja u regionu koji još čekaju da dobiju prvu vakcinu protiv kovida 19. Predsednik Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija najavio je u nekoliko navrata da se prve vakcine preko mehanizma “Covax”-a očekuju do kraja ovog meseca ili početkom februara.

Inače, BiH preko “Covax”-a očekuje 1.232.000 doza vakcina što je dovoljno za oko 20 odsto stanovnika.

S druge strane, Republika Srpska je najavila da će pored 400.000 doza koje treba da dobije preko Kovaksa, nabaviti i ruske vakcine “Sputnjik V”.

Severna Makedonija

I Severna Makedonija sa oko dva miliona stanovnika se uzda trenutno samo u “Covax” program pa tako i dalje još nema nijednu jedinu vakcinu. Ministar zdravlja Venko Filipče najavio je da bi zemlja prve vakcine trebalo da dobije tek u martu.

Preko Kovaks programa naručeno je 833.000 doza, a vode se i bilateralni razgovori sa proizvođačima “Fajzerom” i “Astra Zenekom” za nove doze, ali još nema dogovora, niti rezultata.

Ipak, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev saoštio je da će u Severnoj Makedoniji stići 8.000 fajzerovih vakcina koje je šalje Srbija.

"Reč je o ozbiljnom činu prijateljstva, Srbija želi solidarno da podeli sa južnim susedom deo vakcina koje ima", napisao je Zaev.

Crna Gora

Crna Gora je još jedna u nizu zemalja koja je trenutno ostala kratkih rukava u trci za vakcinama. I ova država čeka prve vakcine preko “Covax” programa.

Ministarka zdravlja u Crnoj Gori Jelena Bojić Borovinić najavila je da se dolazak prvih vakcina u tu zemlju očekuje krajem januara ili početkom februara.

Crna Gora, koja ima oko 650.000 stanovnika, još nije dobila vakcinu, jer, kako je rekla Borovinić, zemlje koje je već imaju o tome su mislile u junu i julu.

U Crnoj Gori je to bilo vreme predizborne kampanje, kada se bivša vlast nije previše trudila, a novoj je, kažu, potrebno vreme da se izbori sa nasleđenim.

Crna Gora je od oktobra prošle godine u Kovaks programu EU i još nije poznato koju će vakcinu dobiti, a bivši ministar Kenan Hrapović je rekao da je naručeno 248.800 doza, što je dovoljno tek za 20 odsto stanovništva.

Albanija

Albanija je još u septembru potpisala sporazum o ulasku u “Covax” program, a do sada je prema zvaničnim informacijama dobila tek negde oko 900 doza.

Ministarka zdravlja i socijalne zaštite Albanije Ogerta Manastirliu izjavila je ranije da plaćeno 3,9 miliona dolara (oko 3,2 miliona evra) za obezbeđivanje vakcine za 20 posto populacije.

Koliko je važna ravnomerna vakcinacija najbolje govori izjava direktora Svetske zdrastvene organizacije (SZO) Tedrosa Adhanom Gebrejesusa. Prema njegovim rečima, "svet je na ivici katastrofalnog moralnog pada u distribuciji vakcina protiv kovid-19". Šef SZO pozivao je zemlje i proizvođače da pravednije podele vakcine širom sveta. Kako je istakao, na kraju će ovakvi postupci samo produžiti pandemiju.