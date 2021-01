UPOZORENJE EPIDEMIOLOGA: Ovo je sve češći simptom korone (FOTO)

– Jedan u pet zaraženih covid-om prijavljuje simptome koji se ne smatraju ‘službenima’, kao što je osip, podelio je na epidemiolog na Tviteru svoja opažanja britanski epidemiolog i dodao da se sve češće susreće sa neobičnim simptomima poput „covid jezika“ i čudnim čirevima u ustima.

Doktorka Gabrijela Skali objasnila je da se ovaj simptom povezuje s covid-om već duže vreme, a takvo oticanje jezika se naziva ‘glositis’, piše britanski Metro.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK