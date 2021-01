NOVI SOJ STEŽE OBRUČ OKO SRBIJE: Sve je više zemalja u okruženju koje prijavljuju nove varijante virusa, a sada je otkriveno i da je SMRTONOSNIJI

Novi sojevi virusa korona rapidno se šire svetom, a posebno zabrinjava to da je takozvani britanski soj već otkriven u nekoliko zemalja u regionu. Naši stručnjaci upozoravaju da nije realno da se neće pojaviti i kod nas.

Osim sprovođenja masovne vakcinacije, jedna od prioritetnih tema na poslednjim sednama Kriznog štaba bila je upravo novi soj virusa korona i preteća opasnost da će se i kod nas pojaviti.

Nakon pretposlednje sednice održane u utorak, epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon saopštio je da aktuelne mere ostaju na snazi do daljeg i istakao da u Srbiji nije registrovan novi soj virusa, a da zbog opasnosti od njegovog širenja i mere na granicama ostaju nepromenjene.

Epidemiolog Kon je naglasio da budući da je novi soj prisutan u Evropi, vrlo je moguće da se pojavi i kod nas, te da ne bi trebalo očekivati da će drugačije da se ponaša nego u Evropi.

- Na to moramo biti spremni, a odgovor na to je čuvanje granica, mere ostaju. Pratimo situaciju. Nema novog soja da smo ga utvrdili. Borimo se protiv virusa, on i dalje postoji, cirkuliše, sam neće otići, već ga moramo oterati vakcinacijom - podvukao je dr Kon.

Britanski premijer: Novi soj ipak smrtonosniji



Stvari se dodatno komplikuju i pozivaju na još veći oprez nakon sinoćne konferencije britanskog premijera Borisa Džonsona, koji je upozorio da je novi soj korona virusa prema poslednjim podacima smrtonosniji od prethodne vrste ove infekcije.

- Pored toga što se brže širi, izgleda da postoje dokazi da je nova varijanta korona virusa, otkrivena u Londonu i na jugoistoku zemlje, možda povezana sa većom stopom smrtnosti. Pojava novog soja korona virusa znači da će naše zdravstvo biti pod još većim pritiskom - kazao je Džonson u obraćanju javnosti.

Sve nam je bliže



Takođe, britanski soj virusa već je zabeležen u našem komšiluku, i to u Rumuniji i Mađarskoj.

Prvi slučaj novog soja korona virusa Rumunija je prijavila 8. januara, i to kod 27-godišnje žene sa juga zemlje koja nije putovala u inostranstvo u skorije vreme.

- Ukoliko su informacije koje nam je pacijentkinja dala tačne, to znači da novi soj virusa već cirkuliše u Rumuniji - rekao je tada portparol bolnice Matei Bals u Bukureštu.

Nekoliko dana kasnije, novi soj virusa potvrđen je i u susednoj Mađarskoj.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar juče je upozorio na novi soj koji se pojavio u Mađarskoj i rekao da će se o tome razgovarati na sednicama Kriznog štaba.

- Novi soj, koji se pojavio u Mađarskoj, nas zabrinjava. Ima već 5 ljudi. Nije realno da sprečimo da on dođe kod nas, ali možemo da uradimo sve tako da dođe što kasnije - rekao je Lončar.

Kada je reč o zatvaranju granica sa Mađarskom, Lončar je izjavio kako ne smatra da je pet slučajeva dovoljan razog da se granice odmah zatvore.

Otkriven i u Austriji i Sloveniji



Osim ove dve zemlje, takozvani "britanski soj" otkriven je početkom januara u Austriji, a juče i u Sloveniji.

Akademija nauka Austrije saopštila je juče da je britanska mutacija (B.1.1.7.), potvrđena u 46 od 53 analiziranih uzoraka iz pokrajina Tirol, Beč i Salcburg. Preliminarni test pokazao je sumnju na prisustvo novog soja u kanalizaciji glavnog grada Austrije, a provera genetskim sekvenciranjem tek treba da se obavi.

Juče je potvrđeno da je u Sloveniji je u jednom laboratorijskom uzorku otkriven mutirani soj novog korona virusa, vrlo sličan soju koji je pre toga otkriven u Engleskoj.

Nacionalna laboratorija za zdravlje, okolinu i hranu potvrdila je da je u uzorku brisa od osobe koja je stigla iz Engleske pronađen novi korona virus, veoma sličan novom soju iz Engleske.

Kako se navodi, delovi uzorka koje su do sada uspeli da analiziraju savršeno se podudaraju sa engleskim sojem, ali nisu uspeli da dobiju celu sekvencu genoma pa za sada to ne mogu u potpunosti da potvrde.

Koji sve sojevi su do sada otkriveni?



Početkom decembra pojavila vest o britanskom soju virusa. Britanski zvaničnici su izjavili da je nova vrsta virusa izazvala više od 60 odsto novih slučajeva u Londonu u samo jednoj nedelji. Podaci govore da je taj soj virusa koji cirkuliše u Londonu i jugoistočnoj Engleskoj i do 70 odsto prenosiviji od dosadašnje verzije!

Južnoafrički soj



Soj pod nazivom 501.V2 je otkriven u Južnoj Africi sredinom decembra, a kasnije, između ostalih zemalja, i u Velikoj Britaniji i Japanu, preneo je Gardijan. Za ovaj soj kovida se veruje da se lako prenosi, nešto nalik onome koji se pojavio na istoku Engleske, za koji su britanski naučnici rekli da je zarazniji za 56 odsto nego prethodni tipovi kovida-19. Južnoafrički soj kovida je otkrivena kod muškarca koji se vraćao iz Južne Afrike u Francusku, u regiju koja se graniči sa Švajcarskom.

Brazilski soj



Takozvani brazilski soj pokazalo se da je veoma sličan britanskoj verziji, ali da ne izazvia teže kliničke sline nego prvi oblik korone ipak se brže i lakše širi. Naučnici su to objasnili rečima da je izmenjen deo šiljaka odnosno proteina koji je odgovoran za "kačenje" za ljudske ćelije.

U 60 zemalja otkriven britanski soj, južnoafrički u 23 države

Nema sumnje da se novi sojevi virusa korona šire neverovatnom brzinom. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je britanski visokozarazni soj otkriven u 60 zemalja, što je 10 država više nego prošle nedelje.

Takođe, u izvešraju SZO se navodi da se u 23 zemlje pojavio južnoafrički soj, koji je kao i britanski više zarazan nego ostali sojevi.

Pojaviće se i kod nas



Naši istraživači pažljivo rade na ispitivanju uzoraka virusa, i zasad nema dokaza da je neki od novih sojeva izolovan u Srbiji.

Epidemiolog Kon je na konferenciji Kriznog štaba prošle nedelje rekao da su istraživači Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu uspeli da sekvenciniraju genom virusa koji cirkuliše, ali da je malo je verovatno da će oni otkiti novi soj pre nego što krene porast broja obolelih u Srbiji.

- Pojavljivaće se ti sojevi. To nije toliko velika izmena, to nije druga varijanta, nego soj. Kada se pojavi varijanta, onda se može očekivati da vakcina neće delovati isto, a na sojeve deluje. Ovaj sada brazilski ne znam da li je soj ili nova taksonomska varijanta. To se još istražuje. Mi ćemo svakako i to pratiti - objasnio je dr Kon.

Virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu dr Milanko Šekler potvrdio je da za sada kod nas nema novoj soja u uzorcima koji su poticali od ljudi koji su se razboleli, a došli su u Srbiju negde pred katolički Božić.

- Mi smo organizovali i dobijali uzorke baš od tih putnika koji su tada došli iz čitave Evrope. To su oni koji su došli i razboleli se. Nismo za sada našli nijedan uzorak koji bi pripadao toj kategoriji mutiranog virusa - rekao je za RTS dr Šekler.

Ukazao je da to za samu epidemiju, mere i samo građanstvo nema neki značaj, više ima naučni značaj da se prate ti klasteri.

- Ne utiče ni na efikasnost vakcinacije, jedino što može da izmaltretira zdravstveni sistem u smislu što se više prenosi pa da veći broj ljudi se zarazi u kraćem periodu pa da opet dođemo do nekog zagušenja. Inače, klinička slika je ista, nema jači ili opasniji oblik što je najvažnije - poručuje dr Šekler.

Odobrene vakcine efikasne i protiv novih varijanti



Virusolog i profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu Tanja Jovanović naglasila je da je vrlo važan vremenski okvir u kome će se završiti imunizacija, s obzirom na to da virus već duže vreme cirkuliše u populaciji, a njegova cirkulacija je vrlo važna i za njegovu promenljivost i nastanak novih varijanti.

Ona je dodala da su se pojavile nove varijante virusa prvo u Velikoj Britaniji, Južnoj Africi, nova varijanta virusa u Brazilu.

- Sve te promene u okviru virusnog genoma se prate i prati se efekat vakcinalnog soja virusa kako ne bismo propustili neke situacije u kojima se ne bi postigla stopostotna efikasnost vakcine - rekla je za RTS prof. drJovanović.

Prema njenim rečima, sve odobrene vakcine efikasne su i protiv ovih novih varijanti virusa.

- U slučaju da virus i dalje cirkuliše u prirodi duži vremenski period, doći će do akumulacije novih mutacija, one se dešavaju duž celog virusnog genoma i vrlo je važno pratiti one koje se dešavaju u onim genima koji su odgovorni za proteine koji su uključeni u samu indukciju imunološkog odgovora - objasnila je prof. dr Jovanović.