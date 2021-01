PROFESORKA DR TANJA JOVANOVIĆ: Izolovali smo britanski soj korone na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Na Institutu za mikrobiologiju i imunologiji Medicinskog fakulteta u Beogradu ovog vikenda izolovali smo britanski soj korona virusa u Srbiji, potvrdila je za Kurir prof. dr Tanja Janković sa Medicinskog fakuleta koja je u timu istraživača koji sekvenciraju genom korona virusa u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić saopštio je jutros da britanski soj korona virusa stigao u Srbiju, a o tome ga je jutros obavetio ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- Užasno sam uplašen. Važno je da smo to otkrili, a uspeli smo da ispratimo sve kontakte kako bismo to ispitali. Sa nadom kažemo da možemo to da zaustavimo - kazao je predsednik i dodao da je novi soj užasan i da ga je donela devojka iz Londona koja ima blaže simptome.