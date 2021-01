NOVI SOJ, NOVA BORBA - Da li je zarazniji od poznatog, da li više napada mlade i koliko je smrtonosan?

Ono čega su se svi pribojavali, desilo se - britanski soj korona virusa stigao je u Srbiju, a to je juče potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da su "svi lekari u pravu" i da je vrlo uplašen zbog toga. Poznato je i kako je stigao u našu zemlju - donela ga je putnica iz Londona koja ima blaže simptome.

Ipak, iako je dosta toga o novoj mutaciji poznato, dosta je nepoznanica i pred samim lekarima. Naročito kada je reč o njegovoj smrtonosnosti u odnosu na dobropoznati soj.

Podaci koje je izneo britanski premijer Boris Džonson, a koji se baziraju na istraživanjima referentnih britanskih laboratorija, ukazuju da bi ovaj mutirani soj Sars-Cov-2 mogao izazvati i preko 30 odsto više smrtnih ishoda. Ti podaci, iako još preliminarni, deluju prilično dramatično i predstavljaju ozbiljno upozorenje.

Po čemu je specifična ova mutacija?

- Ona je specifična po tome što se nalazi na malo „nezgodnijem“ mestu, što može da utiče na efikasnost vakcina i na lakšu prenosivost. S tim da bih ja sa rezervom uzeo podatak da novi soj ima do 70 odsto veću prenosivost, zato što ne postoje studije koje bi potkrepile ovaj procenat koji je toliko odjeknuo u javnosti, kaže za Danas Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Specijalističkog veterinarskog instituta u Kraljevu.

On objašnjava da je soj o kome se poslednjih dana naširoko govori prvi put registrovan u Brazilu u aprilu mesecu, a potom se pojavio u Južnoj Africi, pa u Britaniji u septembru.

Kako ističe, sve mutacije koje pravi, virus pravi slučajno, bez unapred određenog plana. Povremeno se desi da neka od mutacija zapravo mu ide na ruku.

– Takve mutacije koje mu odgovaraju, poput lakše prenosivosti, virus će zadržati jer mu one omogućavaju da preživi, navodi Šekler, dodajući da kako bude rastao broj ljudi koji su preležali bolest, odnosno onih koji imaju dovoljan nivo antitela, virus će biti pod sve većim pritiskom da se menja.

– Kada virus uđe u organizam nekoga ko ima imunitet, njega sačekaju antitela. On će i u organizmu koji ima antitela mutirati, i može da se desi da se stvori mutacija na koju postojeća antitela neće moći da odgovore. Što više ljudi bude vakcinisano i što više ljudi bude prebolevalo ovu bolest, postojaće sve veći pritisak na virus da mutira, tako da može da inficira i one koji su vakcinisani ili one koji su već jednom bili bolesni. Tako nešto se dešava kod živine kod koje je potrebno na svakih četiri-pet godina menjati vakcinu, objašnjava Šekler.

Virus mnogo zarazniji

- Ono što se pominje jeste da je virus mnogo zarazniji, da se prenosi lakše u humanoj populaciji, a provlači se informacija da je povećana smrtnost između 30 do 50 odsto. Opet kažem, to nije dokumentovano i za relevantnu tvrdnju mora da se odradi istraživanje, stručna analiza. O tom novom virusu pričamo mi već tri meseca, to je onaj koji se pojavio u Britaniji, južnoafričkim zemljama, znamo ga i kao brazilski - kaže za “Blic” epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović.

Kako pojašnjava epidemiolog, suština je da smo mi u svakom periodu u kome smo imali skok, imali i teže kliničke slike ali i fatalnije ishode, te apeluje da nije vreme za nagađanje već za ozbiljnost i odgvoornost, i da treba sačekati detaljno istraživanje i zvaničnu potvrdu.

- Smatram da treba vrlo rezonski razmišljati, tu smo i pratimo kretanje. Ono što predstavlja problem je smrt dečaka od 11 godina u Zagrebu, što je ipak pitanje za pedijatre i infektologe, ali ono što mogu da kažem je da mi još uvek ne znamo da li je on imao nasleđenih genetskih oboljenja, da li je imao nešto, to još uvek niko nije objavio, ali možda će. To što mi generalno znamo o kovidu-19 je da su deca do 10. godine pošteđena dobrim delom, ali svako pravilo ima izuzetak. Kod ovog deteta ne znamo šta se precizno dogodilo, Hrvati još uvek nisu dali objašnjenje, tako da se ne bih usudio da tu nešto komentarišem. Ono što se generalno zna, virus ne napada samo respiratorni sistem, nego sve sisteme, a ono što je najopasnije i što smo videli u stručnim analizama u svetu pa i kod nas, to je tromboza krvnih sudova. Sa mutacijom ili bez, to je ono sto on radi - objašnjava profesor Tiodorović.

Ipak, ono što sigurno možemo da kažemo jeste da je sada virus zarazniji, a za sve ostalo neophodno je sačekati relevanto istraživanje.

-Oni koji su objavili te studije kažu da je virus zarazniji i smrtonsoniji, ali suviše je kratak period da bi se bilo šta precizno tvrdilo. Logično je, čim imate povećan broj obolelih, čim imate veliko povećanje,možete da očekujete više osoba sa teškom kliničkom slikom i normalno više osoba sa fatalnim završetkom. To je za mene logično objašnjanje, ali svakako treba biti oprezan, dodaje profesor.

Da li novi soj napada više mlade

Epidemiolog Tiodorović objašnjava da će sve biti mnogo jasnije nakon svih zvaničnih istraživanja, te pravi paralelu iz jula meseca, kada se veliki broj mladih našao na udaru u našoj zemlji.

-Ne možemo ništa da tvrdimo da li sada više napada mlade, ali setimo se situacije iz jula meseca kada su se mladi najviše zaražavali. Mi ne možemo reći da li smo julu imali taj novi soj, to niko ne može da utvrdi. Ako razmišljamo logično, ko se tada najviše kretao, ko je najviše kontaktirao, odlazio na splavove, žurke, pa mladi. Moramo da sačekamo da prođe vreme, da se sakupe informacije, uradi studija, pa tek onda da se utvrdi sve precizno, do tada vakcinacija i poštovanje mera, poručuje epidemiolog.

Novi soj stigao i u Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je novi soj korona virusa stigao u Srbiju, te je za TV Prva rekao da mu je to 24. januara ujutru potvrdio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Reč je o putnici koja je stigla iz Londona sa negativnim PCR testom.

Gostujući na televiziji "Pink" ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je sve već pod kontrolom kada je ovaj slučaj u pitanju i da se ona i njena porodica već oporavljaju. Što se tiče novog soja, kako je dodao ministar, malo vremena je prošlo da bismo znali da li je ovaj soj smrtonosniji.