DRAMATIČNO UPOZORENJE DOKTORA JANKOVIĆA: Čitave porodice se sa zimovanja vraćaju zaražene!

Praznici i slave nisu nam doneli nova povećanja broja zaraženih, ali zato zimovanja jesu!

Sada se dešava da imamo slučajeve čitavih porodica koje se sa zimovanja vraćaju zaražene korona virusom, kaže prof. dr Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju KC Niš, zamenik generalnog direktora i kordinator svih kovid bolnica juga Srbije.

On kaže da se oko Nove godine očekivalo da će se povećati broj zaraženih zbog najveće slave Svetog Nikole, koju najveći broj ljudi obeležava i ide u posete, ali da se to nije desilo već da je taj broj čak i padao, što pokazuje da su ljudi ozbiljno prihvatili apele epidemiologa i da je to zaista prošlo u najboljem mogućem redu.

"Očekivali smo potom povećan broj zaraženih tamo negde oko 7. ili 8. januara zbog eventuanih proslava Nove godine, ali ih nije bilo ni tada. Međutim, poslednje dve tri nedelje, umesto da broj pacijenata pada, kako su bila očlekivanja na osnovu ranijih iskustava, mi imamo konstantan broj novoprimljenih pacijenata i konstantan broj prvih pregleda u ambulantama onih koji se prvi put javljaju sa simtomima", kaže dr Janković.

On ističe da se sa simptomima kovida javljaju cele porodice koje dolaze sa zimovanja, što ukazuje da bi tamo trebalo malo proveriti kako se mere poštuju.

"Očigledno da se na to nije obratilo mnogo pažnje pri apelovanju, jer smo bili fokusirani i bojali se uticaja slava, prvenstveno Svetog Nikole, i zajedničkih proslava oko Nove godine. Stiče se utisak da su ljudi to ipak više poštovali", objašnjava prof. dr Janković.

On dodaje da broj novih pacijenata koji je konstantan iz dana u dan, ne predstavlja neko veliko povećanje niti "eksploziju" ali je logično bilo da će se broj smanjivati. Navodi da je broj prijema u KC Niš jeste manji nego u drugoj polovini decembra i da ide preko 15 do 20 pacijenata, od kojih neki dolaze i iz bolnica u regionu.

"Jeste se broj smanjio u odnosu na broj koji je bio u drugoj polovini decembra, za jedno 40 odsto možda i 50 odsto u svim kovid bolnicama, ali teški slučajevi i dalje dolaze ka Nišu i nama sporo pada broj pacijenata. Uglavnom su kod nas jako ozbiljno bolesni pacijenti", kaže prof. dr Janković.

Dr Janković kaže da se građani sve manje pridržavaju protivepidemijskih mera.

Prof. dr Janković kaže da bi u zimovalištima trebalo obratiti posebno pažnju na boravak u zatvorenim prostorijama a da je manje verovatno da do zaražavanja dođe na ski stazi.

"Verovatno je stvar ili u restoranima, ili u smeštaju, ili tokom doručka, večere, treba malo obratiti pažnju. Na stazi je manja šansa, ski liftovi i žičare rade relativno brzo, nema tamo tolikog zadržavanja da bi se čekalo po sat vremena, a uglavnom skijaši imaju šalove preko lica, tako da je manje verovatno da na stazi dolazi do zaražavanja. S obzirom da je krenula vakcinacija i da je počeo da pada broj zaraženih, blizu smo rešenja ali je potrebno samo još malo strpljenja, koncentracije i discipline", navodi prof. dr Janković.