'OSTAVLJA TEŽE POSLEDICE NEGO SAMA KORONA!' Potpukovnik dr Goran Rondović o tome ŠTA JE I KAKO RAZARA CITOKINSKA OLUJA

ZA citokinsku oluju, fenomen koji nastaje zbog preteranog imunog odgovora organizma u susretu sa nepoznatim virusom, većina je čula tek tokom pandemije kovida 19, ali je lekarima ovo stanje poznato odranije.

Na njega posumnjaju kod pacijenta koji ubrzano i plitko diše, preznojava se, konfuzan je, ima ubrzan rad srca, nizak pritisak, tamnu boju kože. Proces je prilično dramatičan i može da dovede do težih, pa čak i trajnih posledica, nego sama infekcija virusom.

U intervjuu, za "Novosti", potpukovnik asistent dr Goran Rondović, sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Vojnomedicinske akademije, kaže da se "citokinska oluja", i nevezano za kovid 19, sreće u svakodnevnom radu anesteziologa i u lečenju drugih oboljenja:

- Ove godine se navršilo 10 godina od opisa citokinske oluje i skoro 30 godina od njenog prvog pominjanja. Smatra se da je povećana smrtnost tokom pandemije španskog gripa 1918. i 1919. godine, sa stotinama miliona žrtava širom sveta, posledica citokinske oluje. Ovo stanje je i čest pratilac i pogoršanja sepse i septičnog šoka različitog porekla, ali takođe i kod transplantacije organa i akutnog odbacivanja transplantiranog tkiva.

* Kada i kako dolazi do "citokinske oluje"?

- Termin citokinska oluja je jedan veoma širok pojam koji obuhvata niz različitih poremećaja imunog odgovora, a svi predstavljaju životno ugrožavajuće stanje. Do uzburkavanja organizma, odnosno do oluje, dolazi jer imune ćelije postaju hiperaktivne i proizvode previše citokina. Naročito je nepovoljno stvaranje proinflamatornih citokina, koji podstiču i pojačavaju delovanje imunih ćelija i time pojačavaju imuni odgovor. Takvim pojačavanjem imunog odgovora nastaje više oštećenja u organizmu domaćina koji udruženi dovode do zatajivanja više organa istovremeno. Posledica svega ovoga je veoma teško stanje organizma praćeno ispadom funkcije vitalnih organa i na kraju i letalnim ishodom.

* Ima li leka za "citokinsku oluju"?

- Ima, naravno. Pacijenti u ovom stanju leče se isključivo u jedinicama intenzivne nege. Multidisciplinarni pristup lečenju, sa posebnom opremom, koja ima zadatak da pruži potporu organizmu do ozdravljenja, daje šanse za izlečenje ovog stanja. Ta posebna oprema su uređaji za mehaničku ventilaciju i potporu disanja, uređaji za dijalizu ili hemofiltraciju krvi, različite pumpe koje isporučuju precizno i vremenski usklađeno lekove koji daju podršku održavanju cirkulacije u organizmu i radu srca, kao i brojni drugi lekovi i tehnička sredstva u svakodnevnom radu intenzivne nege. Dostupni su nam i lekovi koji imaju zadatak da smanje nivo citokina ili da nas zaštite od njihovog delovanja tako što ih blokiraju.

* Može li "citokinska oluja" da nastane u organizmu nevezano za viruse ili bakterije?

- Može. Na primer, u slučaju oslobađanja pankreasnih sokova van pankreatičnih kanala. Tada se u telu pokreće ceo sistem inflamacije sa razvojem sepse i u sklopu te sepse razvojem citokinske oluje. Dakle, sve se razvija, a da nikakav patogen spolja nije napravio invaziju u organizam.

* Šta kada primetite znake pogoršanja stanja?

- Na osnovu kliničkih parametara donosi se odluka za detaljnijim ispitivanjem funkcije raznih organa, ali i detaljnijim laboratorijskim pretragama. Danas možemo da u specijalizovanim laboratorijama merimo i pojedinačni nivo svih citokina. Sa osvrtom na to da merimo i one koji nas u ovom trenutku najviše zanimaju, a to je danas interleukin 6 (IL 6) koji nam je dobar pokazatelj pojačanog stvaranja proinflamatornih citokina i nastanka oluje.

GENETSKI UZROCI * DA LI su neki pacijenti podložniji da razviju ovo stanje? - Dokazana je nasledna osnova za nastanak teške forme sepse i septičnog šoka. Prema tome i za nastanak citokinske oluje. Kada je o kovidu 19 reč, to je novo oboljenje i još se upoznajemo sa svim oblicima teških stanja do kojih može da dovede. Ipak se nazire prisustvo genetičkog faktora koji može da pacijenta stavi u gori položaj u slučaju nastanka ovog tipa pneumonije.

* Da li "citokinska oluja" ostavlja trajne posledice?

- Razvojem teške forme oboljenja sa citokinskom olujom i posledičnim popuštanjem više organa definitivno nastaju i posledice koje nekada mogu biti trajne. U ovom popuštanju organa koje pominjemo, pored pluća koja su primarno zahvaćena, oštećenja nastaju na srcu, bubrezima, centralnom nervnom sistemu... Neretko se desi da se tokom lečenja teške forme oboljenja razvije potpuno zatajivanje funkcije bubrega, koja se tada mora nadomestiti primenom dijalize kao privremene mere.

* Šta su citokini i kakva je njihova uloga u telu?

- Citokini su mali proteini koje stvaraju imune ćelije u našem organizmu. Mogu da budu različito označeni prema vrsti imune ćelije od koje potiču. Citokini imaju ulogu da omoguće komunikaciju između ćelija i urođene i stečene imunosti, da prenesu informaciju sa jedne na drugu ćeliju o prodoru virusa ili bakterije i ubrzaju, pojačaju ili uspore delovanje imunih ćelija, a sa time i odbrambeni odgovor organizma na prisustvo bilo kog patogena. Ovo znači da je uloga citokina zajedno sa različitim ćelijama našeg imunog sistema odbrana organizma, ali nažalost taj odbrambeni rat ostavlja posledice koje su nekada praćene većim oštećenjima nego što ih izaziva sam virus ili bakterija, koji su prvobitno pokrenuli imuni sistem.