ĐERLEK OBJAVIO SJAJNE VESTI: Početak proizvodnje ruske VAKCINE na Torlaku predviđen za dva, tri meseca

Želja državnog vrha Srbije i Rusije da se proizvodnja te vakcine ostvari na Torlaku.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je želja državnog vrha Srbije i Rusije da se proizvodnja te vakcine ostvari na Torlaku, te da su o tome nedavno razgovarali predsednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.

“Prva faza bi mogla da krene naredna dva – tri meseca. Ona bi se ogledala u tome što bi Torlak obavljao punjenje i pakovanje bočica i ampula. Ministarstvo zdravlja je obezbedilo novac za kupovinu mašine za punjenje još 2016. godine”, rekao je Ðerlek u sredu novinarima u Beogradu.

Druga faza bi podrazumevala izgradnju novog pogona, koji bi morao da zadovolji sve tehničko-tehnološke uslove.

“Državni vrh će pokušati da obezbedi da istovremeno krenemo sa prvom i drugom fazom kako bi što pre došli do konačnog rešenja, a to je da Srbija ima pogon za proizvodnju “Sputnjik ve” vakcine”, naveo je on.