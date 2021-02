STALI SMO KORONI NA REP, IDEMO POLAKO KA NJENIM LEĐIMA! Dr Janković iz KC Niš ne očekuje smanjenje broja pacijenata

Broj novozaraženih od koronavirusa na jugu Srbije raste, rekao je prof. dr Radmilo Janković, zamenik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš i dodao da ne očekuje da će se broj pacijenata u naredne dve do tri nedenje smanjiti.

Istovremeno je pozvao građane na oprez tokom predstojećih praznika.

- Imamo stagnaciju broja novih pacijenata i veliki broj teških pacijenata. Da bi se stekla kompletna slika, imamo brojeve pacijenata i u okolnim kovid bolnicama i taj broj, nažalost, poslednjih dana raste. Ne raste dramatično, ali broj hospitalizovanih je svakog dana od pet do deset odsto veći. Nemam mnogo razloga za optimizam i nisam optimista da će se dramatično smanjiti broj pacijenata u naredne dve do tri nedelje - rekao je Janković.

Prema njegovim rečima, epidemiološke mere se ne poštuju precizno, a dodatnu brigu zadaju budući praznici i spajanje neradnih dana s vikendom.

- Siguran sam da će mnogi naši sugrađani pohrliti ka banjskim centrima i skijalištima. Koliko vidim, veliki broj njih se vraća zaražen. To su mlađi ljudi, koji ne poštuju mere. Obolevaju onda njihovi prijatelji, stariji ukućani. Situacija je takva da će od 2.000 juče zaraženih, sigurno njih 20 preminuti. Bio bih iznenađen da taj broj bude manji, verovatno će biti i veći - rekao je rukovodilac kovid centra Kličničkog centra u Nišu i dodao da situacija i dalje zahteva maksimalnu koncentraciju i ozbiljnost.

On navodi da još ne postoji lek koji je prošao određene faze kliničkog ispitivanja i da se može naći na tržištu i u bolnicama, a koji leči od kovida 19.

Ponavlja da ne postoji nijedan naučni dokaz da vakcinacija šteti čovečanstvu.

- Nećemo imati magični lek, niti će virus upasti u Sredozemno more i Atlantski okean. On neće nestati i svakog dana besomučno kosi - navodi on.

Kako ističe, vakcinaciju treba što pre sprovesti.

- Svako odugovlačenje dovodi do toga da nam možda dođu neki sojevi za koje vakcina neće biti efikasna. Ipak, siguran sam da smo stali na put, na rep koroni i da polako idemo ka njenim leđima, i da ćemo je uhvatiti za vrat. Nadam se da ćemo uskoro ovaj turoban rat dobiti, na dobrom smo putu - zaključio je prof. dr Radmilo Janković.