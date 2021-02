Profesor Kočović POTRESEN kao nikad: 42 osobe koje sam poznavao su UMRLE od korone! Dao je i VAŽAN savet

On je za Objektiv.rs rekao da poznaje trocifren broj onih koji su se zarazili, kao i da je reč o veoma teškoj bolesti.

Profesor dr Petar Kočović, stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija, se od trenutka izbijanja pandemije koronavirusa upustio u zadatak jasnog, matematičkog predviđanja pravca njenog širenja, a ovaj put je za Objektiv.rs otkrio kako se u tim trenucima nosio sa ličnim gubicima, ali i koje savete i prognoze deli sa svojim prijateljima kada je u pitanju tok same bolesti.

Naime, dr Kočović je podelio sa nama da je poznavao 42 osobe koje su preminule od posledica zaraze koronavirusom, kao i da poznaje trocifren broj onih koji su se zarazili.

“Niko od moje familije nije oboleo od korone, budući da se maksimalno čuvamo i primenjujemo sve mere. Međutim, 42 osobe koje ja znam više nisu među nama. Preminuli su od korone, izuzetno mi je žao, a negde oko 250 ljudi znam da je obolelo. Bio sam sa mnogima od njih i njihovim porodicama u kontaktu do poslednjih dana i video sam koliko je to teška bolest i da ne treba slušati one koji kažu da korona ne postoji“, govori profesor.

Kočović je uputio jasan apel javnosti.

“Poruka nije samo da nosimo maske, ja nosim masku gde god moram, a u zatvorenom prostoru obavezno. Međutim, to bi trebalo da radimo i napolju kada vidimo da je indeks zagađenosti jako veliki. Zagađenost utiče da naša pluća stradaju, a ako su nam pluća slaba, onda je to zgodno mesto da dobijemo upalu, tako što će koronavirus da nas napadne. Zato treba da obratimo pažnju i da shvatimo da se nošenjem maske štitimo od dodatnog slabljenja organizma”, kaže naš sagovornik.

Na pitanje da li ga poznanici i prijatelji kontaktiraju u vezi sa savetima koji bi mogli da im pomognu u toku procesa bolovanja usled zaraze koronavirusom, profesor Kočović je odgovorio da je često bliskim ljudima davao prognoze toka bolovanja.

“Zovu me svaki dan, i znani i neznani ljudi, u početku su me zvali i hoteli, turističke agencije, ljudi koji se bave transportom, jer ih je zanimalo kada će se otvoriti granice. U suštini, ja mogu da im dam samo kratkoročni savet koji važi za narednih pet do sedam dana, što predstavlja period gde mogu da tvrdim da će se nešto sigurno dogoditi. To radim i za neki period od 15-20 dana gde sa velikom verovatnoćom prognoziram šta će da se odigra. Sve preko toga može da se dogodi ali i ne mora, može da se desi nešto potpuno drugačije“, govori profesor Kočović.