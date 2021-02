NOVA ŠOK OTKRIĆA IZ VUHANA: Korona je imala 13 sojeva i cirkulisala je Kinom pre nego što je Peking njeno postojanje OTKRIO SVETU

Naučnik koji je u Vuhanu vodio misiju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za utvrđivanje porekla pandemije korona virusa otkrio je prve dokaze da je virus uveliko cirkulisao u Кini pre nego što je Peking upozorio svet na njegovo postojanje.

Naučnik koji je u Vuhanu vodio misiju Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za utvrđivanje porekla pandemije korona virusa otkrio je prve dokaze da je virus uveliko cirkulisao u Кini pre nego što je Peking upozorio svet na njegovo postojanje.

Takođe su otkrili da je oko 1.000 ljudi u Vuhanu moglo da bude zaraženo već početkom decembra 2019. godine. Tu procenu su zasnovali na kineskim podacima koji su pokazali 174 teška slučaja bolesti.

Embarek nije želeo da iznese zaključak da je virus cirkulisao u Кini pre decembra, ali profesor Edvard Holms, virusolog iz Australije, rekao je za Si-En-En da svi dokazi sugerišu da je “virus verovatno cirkulisao neko vreme pre decembra”.

Novi komentari doktora Embareka su znatano drugačiji u odnosu one koje je dao prošle nedelje dok je još uvek bio u Кini, kada je insistirao na tome da nema dokaza o prenošenju virusa “u Vuhanu ili negde drugde“ pre decembra 2019. Takođe je pozvao naučnike da prestanu da istražuju mogućnost da je “virus pobegao iz laboratorije”.

Кritičari, uključujući bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, optužili su SZO da podržava “kinesku propagandu” o poreklu korone, a prošlonedeljni komentari dr Embareka samo su dolili ulje na vatru.

Tek po povratku u Evropu dr Embarek je otkrio da je njegovom timu omogućen pristup kartonima samo 92 pacijenata iz čitave provincije Hubej datiranim pre decembra 2019. godine koji su pokazali moguće dokaze o infekciji korona virusom. Od toga su 67 mogli da testiraju na antitela i svi rezultati su bili negativni.

Međutim, Embarek je rekao da treba obaviti još ispitivanja, jer je moguće da su antitela na koronu kod tih pacijenata nestala pre nego što su ponovo testirani više od godinu dana kasnije. Кonkretno, pozvao je vlasti u Pekingu da njegovom timu omoguće pristup do 200.000 uzoraka krvi iz banke krvi u Vuhanu datiranih dve godine unazad i da ih sve testiraju na antitela. Uzorci krvi pružaju uvid u ono što je bilo u sistemu pacijenta u trenutku uzimanja krvi, uključujući i antitela.

The head of the World Health Organization-led team of experts investigating the origins of COVID-19, Peter Ben Embarek, said on Tuesday that it was "very unlikely" that a leak from a laboratory was the source of the outbreak.​ https://t.co/Zbr8baWRPq