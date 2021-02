NOVE POHVALE ZA PREDSEDNIKA SRBIJE: Ugledna britnanska novinarka veliča Vučićev diplomatski uspeh

Vasingtonska dopisnica nemačke DPA agencije Kristina Maza pohvalila je diplomatsku strategiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i neverovatan podvig kada je vakcinacija stanovništva protiv kornavirusa u pitanju.

Naime, Kritina je putem svog Tviter naloga pohvalila sposobnost u trenutku kada se sve do jedne zemlje sveta bore za svaku vakcinu.

“Takođe, napori Srbije u vakcinaciji, podstaknuti softverom AI i kineskom pomoći, su izvanredan uspeh, sa do sada postignutih milion vakcinacija”, napisala je ona na ovoj društvenoj mreži.

Also, Serbia’s vaccination efforts, boosted by AI software and Chinese help, are a stand-out success, with 1m vaccines reached so far: https://t.co/x4abUnk3Pe