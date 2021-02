EU SEČE! DA LI ĆE BITI KOVID PASOŠA? Lideri odlučuju o budućnosti putovanja po Evropi

Današnji, prvi dan video konfrencije EU lidera, biće posvećen u potpunosti situaciji sa pandemijom Kovid-19. Na njemu je uvodnu reč imao predsednik Evropskog parlamenta Dejvid Sasoli.

- Ne možemo nazad. Moramo da razvijemo istinski evropsku zdravstvenu politiku, sa jasno definisanim nadležnostima za institucije EU. Ne možemo da dozvolimo bilateralne sporazume i nacionalizam vakcina. Izmena Ugovora više ne može biti tabu - rekao je Sasoli.

U pitanju je nastavak redovnih video sastanaka EU lidera koji su počeli prošle godine u cilju koordinacije evropskog odgovora na pandemiju, piše Tanjug.

We cannot go backwards. We need to develop a truly European health policy, with clearly defined competences for the EU institutions.



We cannot allow bilateral agreements and vaccine nationalism. Modifying the Treaties can no longer be a taboo. #EUCO