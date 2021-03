ALARMANTNI PODACI! Raste broj pacijenata u privremenoj bolnici u Areni - Batnožić: Dolaze čitave porodice

Koordinator privremene bolnice u Areni, Vlado Batnožić, izjavio je danas da je trenutno u toj bolnici na lečenju 386 pacijenata i da dolaze sve mlađi ljudi, pa i čitave porodice. On je rekao da raste broj pozitivnih i naveo da je sada u Areni 386 pacijenata, a da ih je juče bilo 370.

-Jedan konstanstan porast broja pacijenata. Juče smo primili 35 pacijenata, a otpustili smo 18. Proteklih dana je bilo između 30, 40 i 50 primljenih pacijenata - rekao je Batnožić.

Ukazao je da je Arena ranije dnevno primala 10 do 20 pacijenata, kao i da su pacijenti sada sa težom kliničkom slikom i da je na kiseoniku 306.

-Mi smo ranije trošili sedam tona kiseonika na 10 do 15 dana, a sada na tri dana sipamo i sedam tona kiseonika - istakao je Batnožić.

On je rekao da je promenjena starosna struktura pacijenata jer su to ranije bili uglavnom sredovečni ljudi, a da je sada značajan pomak ka mlađoj populaciji, radno sposobnim ljudima od 25 do 35, kao i od 35 do 50 godina.

Batnožić je ukazao da na lečenje dolaze cele porodice, kao i da ne znaju gde su se zarazili, ali da mlađi uglavnom navode da su bili i restoranima i kafićima, a neki da su bili na skijalištima.

-Ja molim da se pridržavamo mera koje je Krizni štab doneo - nošenje maske, držanje distance. Ako toga ne bude, biće sve gora i gora situacija - poručio je Batnožić.