GODINU DANA KORONE U SRBIJI! Na sutrašnji dan je prijavljen prvi zvanični slučaj u našoj zemlji - A EVO ŠTA SE SVE IZDEŠAVALO OD TADA

Sutra je tačno godinu dana kako su u Srbiji zabeleženi prvi slučajevi kovida 19 i tada ni najveći pesimisti nisu očekivali da će borba sa novim korona virusom biti neprestana i sve složenija.

"Nulti pacijent" u Srbiji bio je 43-godišnji Igor Đantar iz Bačke Topole, kod kojeg je 6. marta potvrđeno da je oboleo od virusa korona, posle neophodnog perioda lečenja u Kliničkom centru Vojvodine je nakon više od dana pušten na kućno lečenje.

Igor, koji je uspeo da preživi koronavirus uz trajne posledice po zdravlje, apelovao je tada na sve mlade da se čuvaju, da se ne izlažu riziku i poštuju sve epidemiološke mere jer od ove bolesti niko nije siguran i može biti fatalna čak i za najzdravijeg čoveka.

- Vidite koliko je vremena prošlo, a ja još uvek nisam ozdravio. Želim da kažem svima da moraju da se čuvaju i da je ovo mnogo opasan virus. Pogotovo se to odnosi na mlade ljude, jer više niko nije zaštićen. I najjača i najzdravija osoba može da se zarazi i da bude u teškom stanju, čak i da umre. Zbog toga je neophodno da slušaju lekare. I ja, iako još uvek imam antitela, poštujem sve mere jer nikada ne znate da li i kada možete ponovo da dobijete virus. Uz to, izuzetno je bitno da se, ako osete da im nije dobro, izoluju i potraže pomoć lekara, a ne da šetaju okolo i šire virus. Znam više slučajeva kada su se ljudi osećali loše, ne znaju da li imaju virus ili nemaju, a išli su u grad i među ljude. To ne smete nikako da radite jer širite epidemiju i ugrožavate mnoge koji možda neće moći da prežive - govorio je tada Đantar u jednoj emisiji na TV Pink.

Kako je sve počelo Prvi slučaj zaraženog od korona virusa zabeležen je 17. novembra 2019. godine u Vuhanu, prema neobjavljenim podacima Vlade Kine do kojih je došao dnevnik Saut Čajna Morning Post.

Njemu je korona potvrđena početkom marta i odmah je primljen u bolnicu jer je imao teži oblik, sa obostranom upalom pluća i brojnim komplikacijama. Ubrzo je prebačen na intenzivnu negu, gde je za dlaku uspeo da izbegne respirator, a možda i onaj najgori scenario - smrt!

Brojke u Srbiji su rasle iz dana u dan, tako da je 15. marta tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin zatražio uvođenje policijskog časa, a 6. maja je ono ukinuto.

Tokom proleća i leta došlo je do pada broja zaraženih i preminulih, da bi početkom jeseni brojke ponovo počele da skaču, te smo opet u decembru bili na oko 8.000 zaraženih i vanredna situacija je uvedena u više gradova i opština.

Takođe, u Srbiji je počela i vakcinacija protiv virusa korona, a juče je u Srbiji vakcinisan milioniti pacijent.

Naša zemlja je po broju vakcinisanih prva u regionu, druga u Evropi, a 7. u svetu. Građani naše zemlje mogu da biraju koje će cepivoi da prime.

Godinu dana kasnije, Srbija je na pragu novog zaključavanja.

Danas u 15 sati je sednica Kriznog štaba na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, koja je evidentno pogoršana.

Prema ranijim najavama članova Kriznog štaba, na sednici bi trebalo da bude doneta odluka o pooštravanju mera, kako bi se stalo na put rastu broja novozaraženih.