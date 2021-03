Oko 80 posto trudnica koje se razbole imaju blage simptome, dok 10 posto ima neke srednje simptome, dok je oko 5 posto sa težim oblikom, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK dr Milan Milenković, sa Klinike za ginekologiju u Beterburgu.

“Sreća je da nismo imali toliko smrtnih slučajeva kao što je to bilo sa drugim virusima. Manja je smrtnost kod trudnica pozitivnih na kovid, nego na grip. Dešava se da dođe do prevremenih porođaja, to smo primetili. Nije povećan broj spontanih u ranoj trudnoći, i za sada ne vidimo da postoji rizik za loši uticaj na plod”, rekao je dr Milenković.

Kada je vakcinacija u pitanju, ističe da ona nije štetna po trudnice.

“Vakcina protiv kovida je mrtav organizam. Različite zemlje imaju i različite preporuke. Sadašnji stav je da se vakcinišu trudnice koje su u rizičnim grupama. To se sve menja, niko još uvek ne zna šta je zapravo najbolje. Kako dolaze novi podaci, tako se i saznanja i lečenje menja”, rekao je dr Milenković.



Prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor ginekološke klinike KCS je rekao da je stanje na Klinici u Višegradskoj takvo da reflektuje celokupno stanje u društvu.

“Imali smo i pikove i spuštnaja u krivulji, u poslednjih nekoliko nedelja imali smo zatišje sa po nekoliko kovid pozitivnih pacijenata, da bi poslednjih dana to odljenje počelo ponovo da se puni. Trenutno imamo 5 pozitivnih pacijentkinja, gde niko od njih na sreću nema nikakvu kliničku sliku”, rekao je dr Stefanović.

Kako kaže, uglavnom trudnice, koje su osetljiva kategorija, nisu, dodaje, imali teže kliničke slike.

“Niko nije došao do respiratora i zbog toga smo vrlo srećni. Pre neki dan smo imali vebinar na kome smo mogli da čujemo stanje u svetu, i tu je na primer, saopšteno da trudnice ipak jesu sklone težoj kliničkoj slici. Istraživanja u svetu kažu da one češće idu na respirator i na intenzivnu negu. To su iskustva iz sveta, dok u Srbiji na sreću nemamo takvo iskustvo”, rekao je dr Stefanović.