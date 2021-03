TURBO-KORONA SE ŠIRI SRBIJOM! Za 24 sata od lakih pacijenata postanu teški: Ovaj virus je BRŽI I OPASNIJI, čovek nije siguran kako će noć da dočeka!

Primetno je da se koronavirus sve brže širi, da su kliničke slike obolelih sve teže, kao i da je više od polovine zaraženih među radno sposobnim stanovništvom, kaže za "Blic" dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu.

- Toliko je mutirao ovaj virus da čovek nije siguran kako će noć da dočeka. Javlja se temperatura od 37,3 stepena sa atipičnim bolovima u zglobovima, nogama, rukama. Taj čovek odmah treba da se javi lekaru. Uradi se rendgenski snimak na kome nema ništa, ali već se iz laboratorijske analize vide klasični simptomi za početak kovida. Već za 24 časa, prvi simptomi kašlja nas navode da ponovo snimimo pluća i vidimo da li je jedno ili i drugo plućno krilo zahvaćeno, a temperatura ide preko 38. Tu enegrično moramo da pristupimo davanju terapije. Ovaj virus se mnogo brže širi i mnogo je opasniji - kaže dr Jerkan.

Dr Jerkan upozorava da je situiacija teška, a da je jedini spas - vakcina.

- Kada primate jednu vakcinu, ako se i zarazite posle tri-četiri dana klinička slika je odmah blaža, a posle druge vakcine i dve nedelje možete da dobijete samo blagu kliničku sliku koja ne zahteva nikakvu terapiju - kaže dr Jerkan.

Oboreni korona-rekordi



Lekarsku pomoć u dve niške kovid ambulante juče je zatražilo 2.406 građana, od kojih se skoro 600 javilo prvi put, što je rekordan broj pregleda od početka epidemije. Zbog toga je Uprava Doma zdravlja otvorila još jednu kovid ambulantu u naselju Branko Bjegović kako bi građani lakše i brže dolazili do lekara.

Samo juče je lekarskim pregledima u ambulantama Doma zdravlja potvrđeno 350 novih slučajeva obolelih od kovida.

Na konsultativne preglede na Infektivnu kliniku poslato je 35 pacijenata koji su vraćeni sa terapijom, urađeno je 158 snimaka pluća sa 52 nalaza na plućima. Od 1.018 pacijenata je uzeta laboratorija, urađeno je 379 PCR testova, od kojih 80 pozitivnih, i 607 antigenskih testova, od kojih je 270 bilo pozitivnih.

Svi pregledi za 180 minuta



- Treću ambulantu smo kompletirali svim pratećim sadržajima, praktično imamo mini bolnicu za primarni nivo, gde rade lekar opšte prakse, internista, radiolog, laboranti za PCR i antigenske testove... Otvorili smo i apoteku! Dovoljno je da se dođe i u roku od 180 minuta se završe svi mogući pregledi: od ulaska u ambulantu, preko prvog pregleda, davanja krvi, PCR testa, rendgena, pa do povratka kod lekara i propisivanja terapije. Očekujemo da dve postojeće i treća novootvorena ambulanta mogu da prime 3.500 do 4.000 ljudi, ali ipak ne verujemo da će se dogoditi da budu tolike potrebe - kaže dr Jerkan.

Raste broj obolele dece od 10 do 14 godina



Jerkan kaže da je "izuzetno porastao" i broj dece koje se javlja na preglede u kovid ambulante.

- Do skoro je bilo 20 do 30 pregleda, a sada ovih dana imamo između 120 i 150 pregleda u kovid ambulanti Doma zudravlja. Od toga su čak 70 prvi pregledi, što je izuzetno velik broj, a 50 odsto dece su pozitivna i to u populaciji od 10 do 14 godina. Na sreću, klinička slika je blaga, pa naši lekari pedijatri obavljaju te preglede - kaže dr Jerkan.

Prema njegovim rečima u obdaništima JPU „Pčelica“ nemamo problema za sada.

- Na svaku prijavu naša epidemiološka služba odlazi, ali nismo imali za sada nijedan slučaj, obdaništa normalno funkcionišu - kaže dr Jerkan.