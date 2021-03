Dr Stojanović za Pink: Svakog ko ne veruje da je vakcina život, odveo bih u crvenu zonu da vidi kako sve to izgleda (VIDEO)

Dr Aleksandar Stojanović rekao je da podržava izjave doktora Predraga Kona, podsećajući na reči predsednika Aleksandra Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara da zdravstvo pomaže ljudima da ostanu zdravi, napomenuvši da se lekari bore da sačuvaju zdravstvo i svakome pomognu na isti način.

- Mi građanima dajemo varijantu četiri vakcine, ko god dobije vakcinu u Srbiji dobije sertifikat da ju je primio, zna vreme revakcinacije i svojim potpisom daje saglasnost da primi vakcinu. Zdravstvo nije politika, mi nismo političari i ne možemo uticati na svest čoveka – rekao je dr Stojanović za Pink.

- Uvek ćete naći čoveka koji se sa nečim neće složiti i to je dobro da smo različiti. Kažem da svako ko ne veruje da je vakcina život neka dođe u dom zdravlja, u kovid ambulantu, daću mu opremu i odvešću ga u crvenu zonu u bolnicu da vidi kako sve to izgleda – dodaje on.

Kako kaže, tamo će promeniti sliku.