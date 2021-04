IZBORILI SE SA KORONOM ALI NE MOGU SA LJUDIMA: Izrael u finišu imunizacije MUČI MUKU (VIDEO)

Zahvaljujući masovnoj vakcinaciji i propusnicama za imunizovane, Izrael je uspeo da se vrati u "normalu". Međutim, njihov program je sad naišao na prepreke na putu.

Zahvaljujući brzom programu vakcinacije i zelenim propusnicama za vakcinisane Izrael je krajem marta uspeo da se vrati u "normalno" stanje, kakvo je bilo pre pandemije. Tokom vikenda mase ljudi okupile su se u starom jezgru grada u hrišćanskoj četvrti da proslave Uskrs, dok je ostatak sveta praznik proveo zaključan. Sa skoro 60 odsto vakcinisanih stanovnika, izraelske ulice ponovo su oživele, iako su strani turisti i dalje odsutni.

‘It is like a miracle’: Easter crowds gather again in Jerusalem... - https://t.co/23cd2KbWZq pic.twitter.com/HQnZGdsrZx — Whazupnaija (@Wazupnaija) 06. април 2021.

Izrael je u velikoj meri normalizovao život nakon masovne imunizacije ljudi protiv kovida – kafići su otvoreni, hoteli i barovi ponovo posluju, a broj obolelih i umrlih od korone je naglo opao – sa vrhunca od 10.000 obolelih dnevno u januaru na nekoliko stotina krajem marta.

Kako piše izraelski list Harec, vakcinisano je više od 5,2 miliona ljudi, dok je više od 4,8 miliona primilo drugu dozu, u zemlji sa oko devet miliona stanovnika.

Zelene propusnice omogućile su vakcinisanim Izraelcima da ponovo ulaze na koncerte, sportska dešavanja, bazene, teretane, restorane, čak i na venčanja u opštinama. Britanski Gardijan piše da su plaže u Tel Avivu tokom Pashe bile krcate, a da su uveče ljudi pohrlili u barove i restorane.

Problemi

Ali, tek što je postala primer efikasnosti u pandemiji, zemlja se već pretvara u svojevrsni eksperiment za post-karantinsko, vakcinisano društvo, piše Glas Amerike (VOA). Sistem sa vakcinacijom i zelenim propusnicama se pokazao dobrim na javnim događajima, ali šta je sa radnim mestima, školama i fakultetima?

Neki poslodavci već planiraju da zabrane rad nevakcinisanim radnicima, što je izazvalo strahovanja među grupama za zaštitu ljudskih prava da će ih to koštti posla. Sindikati su predložili zaobilazna rešenja, poput testova na COVID-19 svaka 72 sata.

Thousands gather for Easter in Jerusalem's Old City for Way of Cross walk - The Jerusalem Post https://t.co/jKiSGgwG9l — EveryWebLive © (@FlaShBloGLive) 05. април 2021.

“Već sam se pomirila sa činjenicom da me neće pozivati ​​na određene događaje niti puštati na određena mesta”, rekla je Rojtersu Hila Bar, poslovna žena koja ne želi da se vakciniše jer ne veruje medicini. “Dakle, neću ići. A neću odlaziti ni u određena preduzeća – ne zato što to ne želim, nego zato što oni ne žele mene”, dodala je.

Izrael, gde vakcinacija nije obavezna, svetski je lider u imunizaciji i druge zemlje će verovatno učiti na njihovom iskustvu kako bi postigle balans između prava pojedinaca i obaveza prema javnom zdravlju.

“Ko se ne vakciniše, biće izostavljen”, upozoravao je ministar zdravlja Juli Edelstin i ukazao na pogodnosti koje su dostupne vakcinisanima. No, neki poslodavci zabrinuti su što parlament nije doneo nijedan novi zakon kojim se reguliše povratak radnika u kancelarije ili koji nudi zaštitu nevakcinisanima, ocenivši da će tako poslodavci biti primorani da osmisle vlastita pravila.

Mladi

Tako, na primer, zdravstveni sistem Izraela propisuje obavezu za sve zdravstvene radnike da prime vakcinu. Ako to neće, biće prebačeni na poslove koji ne zahtevaju kontakte visokog rizika, a Univerzitet u Tel Avivu je za sada doneo rešenje prema kojem vakcinisani mogu da drže ili pohađaju nastavu uživo, a nevakcinisani onlajn.

List Njujork tajms navodi da je nevakcinisano oko četiri miliona Izraelaca, od čega je polovina mlađa od 16 godina i čekaju odobrenje vlasti i dalje testove za decu. Stotine hiljada građana koji su se oporavili od kovida tek su nedavno uključeni u vakcinacioni program, navodi list, dok je oko milion ljudi izabralo da se ne vakciniše, uprkos zavidnim zalihama doza u zemlji.

Israel's COVID vaccination pass opens fast track to normal life https://t.co/AAblzo9Dxt — Lush Life Travel (@LushLifeTravel) 04. април 2021.

Problem nije u pristupu vakcinama – Gil Gan Mor, direktor Udruženja za civilna prava u Izraelu, kaže da “svako ko se žali može dobiti vakcinu sutra ujutro”. Ali, neki se protive vakcinama zbog ideoloških stavova, drugi čekaju da vide kako će vakcine delovati na druge. Za njih javnost nema mnogo simpatija, a zdravstveni zvaničnici su ih kritikovali da podležu lažnim vestima na društvenim mrežama.

Izraelski sistem je nesavršen i, osim kod zelenih propusnica, termin “sistem” može zvučati preterano, ukazuje VOA. Štaviše, nema garancije ni da je ovo zaista primer početka post-pandemijske budućnosti. Niz faktora, navodi VOA, od odlaganja u proizvodnji vakcina i pojava novih sojeva virusa do velikog broja nevakcinisanih, mogao bi da potkopa ovaj “sistem”.

Problem sa Palestincima

Dodatno ga ugrožava i nevakcinisanje palestinske populacije. Njujork tajms navodi da je Izrael obezbedio vakcine za preko 100.000 Palestinaca u okupiranoj Zapadnoj obali, od kojih skoro svi rade u Izraelu ili naseljima na Zapadnoj obali. Palestinski zvaničnici su došli do još oko 150.000 doza.

Ali, Izrael kaže da nije obavezan da vakciniše ostatak palestinskog stanovništva, pozivajući se na klauzulu mirovnog sporazuma iz Oslu iz devedesetih, prema kojem je zdravstvena briga prebačena na palestinske zvaničnike. Pozivajući se na međunarodne zakone koji kažu da okupator treba da nadgleda zdravstvenu brigu za okupirano stanovništvo, te na drugu klauzulu sporazuma iz Osla prema kojoj Izraelci moraju da sarađuju sa Palestincima tokom epidemije, kritičari ukazuju da je Izrael i dalje odgovoran.

Novi sojevi

Adi Niv Jagoda, stručnjak za javno zdravlje Univerziteta Tel Aviv i član savetodavnog panela Ministarstva zdravlja za kovid, veruje da su Izraelci skoro dosegli krajnju tačku pandemije, ali i upozorava na dodatnu opasnost od novih sojeva virusa, koji prete da ugroze program vakcinacije ne samo u Izraelu već i širom sveta.

"I dalje imamo neke pozitivne (na kovid) ljude u zemlji, ali moglo bi biti moguće svesti tu brojku na nula zaraženih u zajednici. Ali, nikad ne znamo koji će nas sledeći soj virusa napasti", rekao je on Gardijanu.