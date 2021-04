Željko Mitrović njegov bend "Monx" pre nekoliko dana objavili su pesmu za "Dve Marije" koja je posvećena svim zdravstvenim i socijalnim radnicima naše zemlje.

Profesorka doktorka Marija Zdravković direktorka KBC Bežanijska kosa, i doktorka Marija Branković načelnica gastroenterologije su se na samom početku gostovanja u "Novom jutru" dotakle trenutnog stanja sa koronavirusom i merama koje postepeno počinju da se popuštaju.

- Korona je dosadila Bogu i narodu. Realno vidimo da su mere dale rezultat. Opet, danas se otvaraju tržni centri, bitno je to da moramo poštovati mere, da za mesec dana ne bismo imali problem - govorila je Zdravković.

- Ako gledamo brojke, svaki pojedinac treba da bude odgovoran, treba da se držimo svih propisanih mera, da bismo održali trenutno stanje. Bojim se da ne dođemo u situaciju u kojoj smo bili. Mere se popuštaju, ljudi se opuštaju - dodala je Branković.

Doktorke su apelovale na građane da se u što većem broju vakcinišu, ali i da mere koje postepeno počinju sa popuštanjem, treba da se ispoštuju. Ekoliški miting koji je nedavno održan, doktorka Zdravković komentariše kao niz nelogičnosti i nepravilnosti.

- Izuzetno sam srećna, kada vidim da se mere popuštaju, ali kada vidimo ljude koji tako rade, dolazi do nekih dvostrukih aršina. Ispada da sve što javno govorite, suprotno radite - dodala je Zdravković.

- Izrael je pre vakcinacije imao 11.000 obolelih prema danu, a juče su imali 200. Naši ljudi ne treba da slušaju ljude koji nisu stručnjaci, već stručnjake koji znaju šta govore, i koji se pave time. Sterilitet, trudnoća i ostalo, sve što sam čula, ne treba da slušaju kod frizera ili na pijaci, već od lekara - zaključila je Branković.

Doktorke su se dotakle i navoda da je vakcinacija štetna, te su istakle da činjenica, da u zemlji nemamo odeljenja koja se bave obolelima od posledica koronavirusa dovoljan razlog da u negativne strane vakcinacije ne verujemo.

Nisu svi vakcinisani. Mi imamo deo ljudi koji nije bio vakcinisan, jer je bio zaražen. Čeka se trenutak. Vi u zemlji gde se ljudi, koji seleče od kovida, gde su neki u šok stanju, a vi nemate nijedno odeljenje koji se leče od posledice vakcinacije. Ti ljudi koji govore da je vakcinacija štetna čine jedno ozbiljno delo protiv čovečnosti, i ugrožavanje javne bezbednosti. Kod nekih su poremećena shvatanja, ali očigledno je da postoje ljudi sa drugim motivima, sebe štite a ostale izlažu smrtonosnom virusu - komentarisala je Zdravković.

- Imaju izbor vakcina ili bolest - zaključila je Zdravković.

Kada je reč o Brazilskom soju koji se pojavio, dr Branković ističe da se nada da je slika o njemu preuveličana. Takođe, ističe da proveravanje antitela nakon vakcinacije nije potrebno.

- Od jutros u bolnici imamo 226 pacijenata, a čim govore da je stigao mutant iz Brazila, sigurno je da postoji, a nadam se da je to preuveličano. Svaki virus koji postoji na zemlji, iako su smanjeni letovi, oni se mešaju. Činjenica je da je vakcina pravljena prema nekoliko sojeva, a u međuvremenu virus mutira. Nije isto kada nemate zaštitu protiv ni jednog virusa, to je kao snajper. Jer ako ste vi primili vakcinu, vi se bar štitite od nekog soja. Postoje te "kiler ćelije" koje ubijaju svaki soj. Ljudi koji određuju antitela protiv vakcine, ne treba to da rade. Praksa pokazuje, da ljudi koji nisu imali antitela, da ipak u kontaktima ne dobijaju koronu, dok oni koji su imali, oni nemaju formu da korona napada pluća. Suština naše ideje je da aradiciramo bolest - dodala je doktorka.

- Ljudi koji su sada vakcinisani, u prošlom talasu bi bili sa kiseonikom, a sada su prošli bez, ili sa minimalnim posledicama. Ova druga grupa koji nisu vakcinisani, brže se komplikuje, razvija se tromboembolijski događaj, što je najopsanije. Dosta je mladih ljudi u ovom talasu - govorila je Zdravković.

Doktorke dodaju da su u trenutnom talasu tinejdžeri i deca najugroženiji, a kada su trudnice u pitanju, treba da se vakcinišu, jer kako su već istakle, žene ne treba da strahuju, jer vakcinacija ne utiče na plodnost.

"Da virus izaziva sterilitet, nema naučnih dokaza. To govori da ne postoji opasnost" - rekla je dr Zdravković.

Dr Branković je prokomentarisala i popularnu pesmu, koja je nastala u znak zahvalnosti Željka Mitrovića i njegove grupe "Monx" koja je posvećena upravo dvema doktorkama.

- Pesma je nastavla spontano, da nije bilo direktorke, ne bi bilo ni pesme. Razboleli su se članovi benda, izašla sam im u susret, bilo je kasno uveče, i da nisam imala podršku direktorke, ne bih mogla sama. Pomogli smo im, hospitalizovali, lečili ih ambulantno, i iz celog projekta, izašli smo uspešno - dodala je za kraj dr Branković.