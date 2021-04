Uvek sam bila ponosna na svoju kosu i to isticala kao jednu od najlepših stvari na sebi. Posle kovida, više je nema - kaže Nataša (25).

Jedna od čestih posledica borbe sa kovidom je i opadanje kose. To je iskusila i Nataša Vord iz Glazgova, pevačica koja je dva meseca nakon infekcije korona virusom počela da primećuje da joj kosa opada u pramenovima.

- Češljala sam se i primetila da je na četki ostalo više kose nego inače. Provukla sam prste kroz kosu i pramenovi su mi ostali u ruci - kaže Nataša u svom Jutjub snimku.

Kako kaže, u početku je pokušavala da prikrije istanjene delove tako što je drugačije nameštala frizuru. Nažalost, situacija se nije popravljala, kosa je nastavila da opada i ona je svakog dana posle tuširanja zaticala pramenove bez kojih je ostala.

- Prestala sam da se uopšte češljam jer me je to dovodilo do suza - kaže Nataša.

Ona i njena majka Vena (62) u isto vreme su u januaru hospitalizovane usled virusa.

- Kod mene je počelo malaksalošću i temperaturom. Dve nedelje pre toga radila sam test i bila sam negativna, pa sam mislila da nema šanse da je kovid. I dalje sam imala apetit i čula ukusa i mirisa. Međutim, nakon par dana, jedva da sam mogla da hodam. Istovremeno, i otac i majka su se zarazili. Mama je prošla gore, pa je morala da bude hospitalizovana i na kiseoniku - kaže Nataša.

Na kraju je Nataša, kako kaže, i sama završila u bolnici zbog teške upale pluća.

- Nedelju dana koje sam provela u bolnici bili su mučni. Jedva sam se oporavila i taman kada sam mislila da je najgore prošlo, kosa je počela da mi opada - kaže Nataša.

Triholog Sim Tomas sa Klinike za kosu u Londonu kaže da, kada je telo teško bolesno, fokusira se na vitalne organe - pluća, jetru i srce. Ostali delovi tela tada su zanemareni jer telo se bori za život.

- Virus izaziva jak imuni odgovor, a telu treba sva snaga da zaštiti vitalne organe. Kosa nikako nije vitalan organ, pa u takvim slučajeva, biće jedna od prvih stvari koje će telo zanemariti - kaže Sim Tomas.

Nataša kaže da sada isprobava razne opcije da bi stimulisala rast kose.

- Stanje se smiruje. I dalje mi opada, ali ne tako drastično kao pre. Sada već imam nadu da će se sve vratiti u normalu - kaže, dodajući da je na kraju pomoglo samo vreme.

- Probala sam sve - od raznih ulja, do svilenih marama koje sam nosila da se kosa ne bi petljala, ali u suštini, ništa nije konkretno pomoglo. Pomaže vreme i ishrana - kaže ona.