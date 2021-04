Doktor Jovan Marić je nakon teške borbe sa koronavirusom, ovog jutra za Pink otkrio kako se borio sa teškom infekcijom, ali i kako se dva meseca nakon izlaska iz bolnice, bori sa postkovid stanjem.

Doktor Marić je otkrio da se, iako se rešio koronavirusa i prošao ono najgore, trenutno bori sa takozvanim postkovidid sindromom, gde ističe da se i dalje kreće pomoću štapa, kao i to, da oseća konstantnu malaksalost i umor.

- Ja sam sada u postkovidu, a to je za ljude koji su kao ja, imali teži oblik korone. To traje šest meseci, a najveći simptom je malaksalost, ja se i sada krećem pomoću štapa. Ja bih po ceo dan ležao i spavao, i nakon dva meseca izlaska iz bolnice. Ja sada znam iz prve ruke kako izgleda gledati smrti u oči. Ja sam imao vizije, halucinacije, to je to konfuzno stanje. Znam da, kada su drugi mislili da sam ja došao sebi i da možemo da komuniciramo, ja bio u bunilu, i ničega se ne sećam. Bio sam agresivan, sestri sam hteo da odgrizem prst, psovao sam, galamio, vikao, i ničega se ne sećam - otkrio je Marić.

Marić priznaje da koronavirus isprva nije shvatao ozbiljno, međutim, nakon preležane infekcije, on je apelovao na građane da se pridržavaju mera, jer je ovo izuzetno teška bolest.

- Priznajem da nisam to shvatao ozbiljno, nisam često nosio masku u prevozu kao i drugi. Ja sam mislio da ako jedem beli luk, slaninu, đumbir, mislio sam da mi je jak imunitet, i da ako me uhvati, to će biti blaže, ali nije. Ovo je užasno teška bolest. Virus uđe u organizam, dobije se upala pluća po pravilu, ali može i da se zakači virus na srce, nemojte se sa tim igrati. Ako imate problem sa bubrezima, nervnim sistemom, i tu se zakači, vi umirete. Ovo je bolest sa kojom i mi lekari mučimo muku - rekao je Marić.

Nakon toga, doktor je opisao kako je tekao tok infekcije, gde je priznao da se nekih trenutaka ne seća, kao i to da je disao na cevčice i uz pomnoć respiratora.

- Počelo je kao i kod većine, mala temperatura, kijavica, ćerka je rekla da odradim test, a nakon toga, posle samo tri dana sam imao visoku temperaturu, a nakon već sedam dana sam bio bez svesti, neko indukovano stanje. Disao sam na cevčice, bio sam intubiran, i to sam nekako pregrmeo, a onda je opet krenuo drugi talas koji je bio gori i teži, otvorili su mi dušnik, stavili su mi cevčicu, dva puta mi je zastalo srce. Ja se tog stanja ne sećam, na momente sam dolazio sebi, imao halucinacije, ali ništa preko toga - objašnjavao je doktor.