UZNEMIRUJUĆI PRIZORI: Sveta reka IZBACUJE TELA ŽRTAVA KORONE! Jezivo! (VIDEO)

Nije jasno kako su ljudska tela dospela na obale Ganga, ali se u izveštajima lokalnih medija sugeriše da je možda reč o žrtvama kovida-19.

Pojedini mediji prenose da pronađeno čak 100 tela i da stanje u kojem su pronađena sugeriše da su bila u reci i nekoliko dana.

Dead bodies found floating near the ghats of Ganga river in Bihar's Buxar district. NDTV's Manish Kumar reports



