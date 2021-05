STEVANČEVIĆ ZA PINK: Korona se završava u junu, NEMA ŠANSE da se vrati u narednih 10 godina

Inženjer Milan Stevančević i ekspert u oblasti informacionih tehnologija Milan Kočović za "Novo jutro" govorili su o trenutnoj epidemiološkoj slici u Srbiji, koja je, kako epidemiolozi kažu, krenula uzlaznom putanjom.

Stevančević ističe da svako jačanje UV zračenja znači opadanje virusa, i da je Srbija prva u svetu nauke odredila takozvani sedmodnevni bioritam virusa.

- Sunce se vratilo u običajenu aktivnost, a aktivnost Sunca određuje snagu UV zračenja, a što je aktivnost virusa veća, to je jače UV zračenje. Samim tim, broj novozaraženih opada, i što je najvažnije, a za ponos Srpske nauke je to, da smo prvi u svetu odredili sedmodnevni bioritam virusa. Kada se pojavi neki virus, on ima svoj vek od sedam dana, a svaki dan ima svoj tempo aktivnosti, i na osnovu toga ja mogu da kažem da ćemo danas imati najniže vrednosti, a da ćemo u ponedeljak imati porast, a ako bismo hteli da kažemo okvirno, danas će biti od 500 - 600 zaraženih - rekao je Stevančević.

Stevančević dodaje da je prema njegovim prognozama, kraj pandemije u junu mesecu, i da nema izgleda da će koronavirus da se pojavi u narednih 10 godina.

- Aktivnost Sunca se toliko povećava, on ulazi u ritam da ne dozvoljava da se zagadi atmosfera. Severna i južna hemisfera nemaju iste uslove sada. Na južnoj postoje uslovi da se produži pandemija, dok na severnoj, gde je Srbija, nema uslova toliko, smanjuju se te vrednosti. Mi sve prirodne pojave primamo blaže, jer smo između Italijana i Rumuna. Mislim da će sve da se završi u junu mesecu, a nema šanse da se korona vrati. Ni za narednih 10 godina - dodao je Stevančević.

Kočović se složio sa Stevančevićem, rekavši da sunčev ciklus traje 11 godina, dodajući da smo mi trenutno u 26. ciklusu, a da je svaka aktivnost koja je bila malo jača uzrokovala pojavu virusa u svetu.

- Ono što je bitno, to je da je aktivnost Sunca u letnjem periodu doprinelo, i da je broj zaraženih padao tokom leta. Ono što treba da znamo da taj sunčev ciklus traje 11 godina, i sastoji se od 3 dela. Mi smo u 26 ciklusu, od kada se to meri, i tri godine smo na visokoj ravni, a sve te epidemije, SARS, H1N1 i ostali su se pojavili kada je ta aktivnost bila jača - objasnio je Kočović.