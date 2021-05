KORONA RAPORT IZ KRUŠEVCA: Epidemija na izdisaju, samo 3 novozaražena pacijenta

Kovid situacija u Rasinskom okrugu je konačno stabilizovana, a o tome govore najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca. U poslednja 24 sata registrovana su tri nova slučaja zaraze u Kruševcu od ove opake svetske bolesti.

Trend stabilizacije je uspešno nastavljen i u protekloj nedelji. U petak je bilo 10 inficiranih lica u Okrugu, najviše u Kruševcu – 7, u subotu tri u Kruševcu i jedan iz Trstenika, a u nedelju dva iz Kruševca i jedan iz Trstenika. Korona pošast je pobeđena u osnovnim i srednjim školama, gde cifre zaraženih lica su na istom nivou više od mesec dana – 543 učenika i 121 prosvetni radnik. Broj pacijenarta se stalno smanjuje na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice ( sada 12 osoba je na hospitalizaciji)i u Kovoid bolnici u Parunovcu.

Od do sada 51.258 uzoraka, pozitivnih slučajeva je bilo 21.214, pod medicinskim nadzorom 45.870, a izlečeno je 20.412 lica. Od posledica korona virusa preminulo je ukupno 518 lica i to 340 muškaraca i 178 žena. U Kruševcu je do sada registrovano 11.012 slučajeva virusa korona, u Trsteniku 3.942, Aleksandrovcu 3.111, u Varvarinu 1.355, u Ćićevcu 913 i u Brusu 881 slučaj zaraze od virusa Kovid -19.

Proces masovne imunizacije stanovništva odvija se novom dinamikom i na javnim mestima, van domova zdravlja i seoskih ambulanti. U holu DIS marketa u Kruševcu organizovan je vakcinalni punkt za radnike ove kompanije, kao i za ostale građane, a sutra je moguća vakcinacija i u Pionirskom parku, u centru grada (od 14 do 19 sati). U zavisnosti od procena Doma zdravlja u Kruševcu i u saradnji sa lokalnim samoupravama biće organizovano pelcovanje i na drugim mestima u gradu.

Do sada je u Rasinskom okrugu vakcinisano 67.178 građana i građanki, revakcinisano 54.509, u Kruševcu je prvu dozu vakcine primilo 39.700, a drugu dozu 31.975 lica.