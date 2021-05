U Novom Sadu prvi put zabeležen JEDNOCIFREN broj zaraženih - MASOVNA VAKCINACIJA DAJE REZULTATE

Primarijus doktor Veselin Bojat i doktor Milan Đorđević su za Novo jutro prokomentarisali trenutno stanje povodom epidemiološke situacije u Srbiji.

Povodom trenutne situacije u Novom Sadu, Bojat ističe nikada povoljniji period, jer je po prvi put zabeležen jednocifren broj zaraženih.

- Posle 15 meseci, neprekidnog rada, svakako da znači svim radnicima da se vraćaju u normalno funkcionisanje. Da bi ljudi lakše i brže došli do pregleda, to će nam biti moguće samo ako nastavimo sa ovim tempom imunizacije, pridržavanjem mera, i svega. Jedna od lepih vesti je to da je u Novom Sadu prvi put zabeležen jednocifren broj zaraženih pacijenata u toku od 24 časa. To ukazuje na to da masovna vakcinacija daje rezulzate. U Novom sadu je nešto više od 40 odsto - rekao je Bojat.

Bojat dodaje da je za 15 meseci sa koronavirusom zaraženo oko 140 zdravstvenih radnika, što, kako kaže, nije veliki broj, jer je izvršeno preko 220.000 pregleda.

- Mi smo sve prošli, i nalazimo se na dobrom putu, zahvaljujući na dobroj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za razliku od mnogih zemalja, naša zaštita je bila dostupna svima. Građani su dobijali sve preglede na jednom mestu. Mi smo u toku godinu dana imali oko 140 radnika koji su bili pozitivni, što je normalno jer smo obavili preko 220.000 pregleda. Lekari sa radošću odlaze na zadatke u smislu vakcinacije, jer je to jedini način da se sve ovo završi - nastavio je Bojat.

Đorđević dodaje, da je u Jagodini situacija zadovoljavajuća, te apeluje, da svi ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu do doma zdravlja i prime cepivo, vakcinaciju mogu da zakažu i kod svoje kuće.

- U Jagodini je situacija zadovoljavajuća. Od kako je krenula imunizacija, odziv je dobar, ekipe koje su zadužene za vakcinaciju imaju pune ruke posla, otvoreni su i oni punktovi. Za sve one koji nisu u mogućnosti da dođu da prime vakcinu, svi mogu zakazati preko nadležnoh službi primanje u svom domu - rekao je Đorđević.

Đorđević ističe da trenutne brojke ohrabruju.

- Brojke ohrabruju, nadamo se optimističnom rezultatu - dodao je Đorđević.

Đorđević dodaje da je zdravstveni sistem u Jagodini uspeo da se izbori sa svim naporima, i da je građanima bio na raspolaganju 24 sata.

- Mi nismo samo primarna zadravstvena zaštita, mi zahvatamo i sekundarni i tercijalni nivo, ali je naš posao isti. Velika većina usluga u svetu se pruži i završi, objedini u urgentnim centrima, a kod nas je to malo manje, jer mi drugačije funkcionišemo, ali smo tokom pandemije podelili obaveze, i snašli smo se. Tačno je da su službe koje rade 24 časa uvek dostupne za građane, bilo da se radi o bilo čemu - objasnio je Đorđević.

Autor: