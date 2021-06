'Virus samo što nismo srušili, ali teren je još klizav': Dr Kon objasnio zašto još ne treba da se opuštamo

Pokušavamo da izbalansiramo mere tako da se i dalje spušta broj obolelih i da virus više nema taj potencijal da se ponovo podigne, rekao je dr Kon.

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je situacija u Srbiji dosta bolja, ali da smo i dalje u riziku.

- Pokušavamo da izbalansiramo mere tako da se i dalje spušta broj obolelih i da virus više nema taj potencijal da se ponovo podigne. I sad smo pred samim krajem, kada je najklizaviji teren, to mora da bude jasno. Sada smo u situaciji da je virus zaista, jednom sam rekao u nokdaunu, sada samo što ga nismo srušili - kaže Kon.

On je rekao da je zanimljivo da je Beograd, koji je nekad prednjačio u broju obolelih, sada stagnira i brojke padaju.

- To je sve moglo da se očekuje, jer u ovako velikom gradu postoji veliki broj rizičnih mesta i raznih situacija gde bilo kakvo opuštanje, a videli smo da je toga i bilo, može dovesti do ponovnog povećanja bez obzira što smo jako dobri i u vakcinisanosti i svemu ostalom - ističe Kon.

Epidemiolog dodaje da je sada ključni momenat

- Nedelje su u pitanju da spustimo virus do tog nivoa da nema ozbiljnog rizika, da se zaista mirno otvaramo. I kada se budemo otvarali, moraće da se preduzimaju mere, ali oni više neće biti klasične zabrane, već će biti prepuštene organizatorima događaja - rekao je dr Kon.

Objašnjavajući kako će organizatori to "sprovoditi mere", Kon kaže da će svi morati da budu svesni da rizik od zaraze i dalje postoji.

- Ako neko planira svadbu, on će morati da razmišlja o tome da li su mu gosti vakcinisani i nisu, da li su preležali kovid ili ne, kao i da li su testirani ili nisu pred dolazak na taj skup - rekao je Kon.

Upitan da li bi to mogla da bude zakonska obaveza Kon je rekao da ne može da prejudicira.

- Teško je to očekivati da će to biti zakonska obaveza, već moralna obaveza. Niko ne želi da napravi slavlje i zarazi ljude i da po tome ostane upamćen - kaže Kon i dodaje da bi to trebalo da se odnosi na sve, i na svadbe, i na rođendane i na utakmice.

Kon je rekao da mu je jasno da su mnogi građani nestrpljivi

- To može da se razume, ali postoji i zabrinutost da može sve sada da se pokvari - dodaje Kon.

