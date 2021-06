Vakcina EFIKASNA i protiv indijskog soja: Nova mutacija NIJE potvrđena u Srbiji, ali opasnost postoji

Za sada ne znamo koje grupe ljudi brže napada, kao ni kakve su kliničke slike nakon zaražavanja, ističu naši saradnici.

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da se u Srbiji pojavio indijski soj koronavirusa, koji je nekoliko nedelja ranije potvrđen u Mađarskoj, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji, virusolog prof. dr Nada Kuljić Kapulica kaže za Objektiv da za sada ova mutacija nije potvrđena kod nas.

– S obzirom na to da je u okruženju, velika verovatnoća je da će se identifikovati i kod nas. Živimo u 21. veku i koristimo saobraćaj, tako da će virus verovatno turisti prenositi – objašnjava dr Kulić Kapulica.

VAKCINA EFIKASNA

Virusolog uverava da građani Srbije ne treba da strepe zbog indijske varijante koronavirusa jer, kako kaže, promene na njemu odigravaju se na istim mestima kao i kod prethodnih mutacija.

– Ovaj soj je sličan kao i britanski. Razlike su minimalne. Brže se prenosi i to je jedino što će možda uneti strah jer će se ljudi brže zaražavati. Međutim, bitno je napomenuti da je vakcina protiv indijskog soja efikasna i zato svi koji se do sada nisu zaštitili, moraju to odmah da urade – apeluje naša sagovornica.

Prof. Medicinskog fakulteta dr Tanja Jovanović, koja je sa svojim timom otkrila prisustvo britanskog soja kod nas, ističe da indijski soj koronavirusa u Srbiji još uvek nije detektovan.

– Znamo samo da je potvrđen u okruženju. Zarazniji je, brže se širi, ali još nije definisano da li daje i težu kliničku sliku. U svakom slučaju, vakcina je i kod indijskog soja efikasna u borbi da ne dođe do težih formi bolesti – ističe dr Jovanović.

OPASNOST NA JESEN

Epidemiolog dr Radmilo Petrović navodi za naš list da opasnost od ovog soja sledi od septembra, kada, kako kaže, đaci ponovo sednu u školske klupe.

– Deca i mladi su najveći prenosioci. Oni se još uvek nisu vakcinisali i ako se uskoro ne zaštite, zaista će biti razloga za strah. Svakako da vakcina isto radi i protiv ove varijante virusa, ali njegovo delovanje će se videti na jesen. Za sada ne znamo koje grupe ljudi brže napada, kao ni kakve su kliničke slike nakon zaražavanja – zaključuje naš sagovornik.

