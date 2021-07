Imunolog dr Srđa Janković rekao je danas da je situacija sa korona virusom relativno dobra, ali da svakog dana bude između 80 i 100 novozaraženih.

"Nije suština u broju, suština je da veliki deo stanovništva nije imun na bolest, nema imunitet, niti je preležao, niti je vakcinisan, to je rizik koji pre ili kasnije mora dovesti do nekog pogoršanja. Nadamo se da neće ličiti na one prethodne talase", rekao je imunolog.

Prema njegovim rečima, vakcina štiti od svake varijante korona virusa.

"Zato je priča o delta varijanti značajnija za virusologa i lekara, a za nas kao članove zajednice važno je da se sprečava istim preventivnim merama", naglasio je Janković, član Kriznog štaba.

Rekao je da "ne želi da zvuči kao neko ko kvari zabavu", ali da je suština živeti život i učiniti nešto da se ne ponove pređašnje situacije.

