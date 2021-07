JEZIVI SIMTOMI PRODUŽENOG KOVIDA! Srpski lekari otkrivaju koliko ih ima, a OVO najviše muči pacijente

Najveće ikada međunarodno istraživanje ljudi koji se bore sa produženim kovidom identifikovalo je više od 200 simptoma kako se ovaj sindrom manifestuje.

Naši lekari, iako kažu da se produženi kovid može manifestovati na mnoge načine, ipak stanovnici Srbije se najčešće žale na tri simptoma.

Kroz ovu studiju anketirano je 3.762 osoba sa potvrđenim ili sumnjivim dugotrajnim Covidom iz 56 zemalja. Identifikovao je 203 simptoma, od kojih je 66 praćeno tokom sedam meseci.

Najčešći simptomi bili su umor, malaksalost nakon napora (gde se zdravlje ljudi pogoršava nakon fizičkog ili mentalnog napora) i moždana magla.

Ostali efekti su vizuelne halucinacije, drhtanje, svrab na koži, promene menstrualnog ciklusa, seksualna disfunkcija, lupanje srca, problemi sa kontrolom bešike, herpes zoster, gubitak pamćenja, zamagljen vid, dijareja i tinitus. Istraživači su takođe uhvatili napredovanje simptoma tokom vremena.

Ova studija je otkrila da bezbrojni simptomi dugog kovida - od moždane magle i halucinacija do podrhtavanja i tinitusa - obuhvataju 10 organskih sistema u telu, a trećina simptoma i dalje pogađa pacijente najmanje šest meseci.

- Mnogo post-kovid klinika u Velikoj Britaniji fokusiralo se na respiratornu rehabilitaciju. Tačno je da mnogi ljudi imaju otežano disanje, ali imaju i puno drugih problema i simptoma kojima klinike treba da pruže tretman - rekla je Atena Akrami, naučnica sa Univerzitetskog koledža u Londonu za britanski "Gardijan".

Akrami i sama tvrdi da oseća posledice kovida iako je samu bolest preležla pre 16 meseci.

- Verovatno će desetine hiljada pacijenata sa Covidom patiti u tišini, nesigurni da su njihovi simptomi povezani sa Covid-19 - tvrdi ona.

Kako je u Srbiji

Ipak kod nas se pacijenti koji imaju problema sa produženim kovidim najčešće suočavaju sa umorom, težim disanjem, ali i temperaturom.

- Najčešći simptom jeste umor ili malaksalost kod pacijenata nakon preležanog kovida i taj osećaj nemoći može trajati i do šest meseci nakon prestanka ostalih simptoma bolesti. Čak i kada su laboratorijski nalazi uredni. Takođe, često se javljaju i temperature. To je obično mala temperatura, oko 37 stepeni, koja se može povremeno javljati i do tri meseca po preležanom kovidu. I ono na šta se najviše žale jeste da teško disanje - priča dr Milena Turubatović.

Ipak ona naglašava da treba razlikovati osećaj teškog disanja kao posledicu produženog kovida i komplikacije na plućima koje korona uzrokuje.

- Osećaj teškog disanja može da prođe u nekom trenutku, obično i prestane posle nekoliko meseci. Međutim oštećenja na plućima koje nastaju kao komplikacija kovida su veoma česte, ali ne predstavljaju long kovid. Jer pacijenti sa tim posledicama nastavljaju da žive, odnoso, takva stanja nikada neće proći - ispričala je za "Blic" dr Turubatović.

Posledice kovida još jezivije

Oko 22 odsto ljudi koji su učestvovali u anketi izjavilo je da zbog bolesti nisu mogli da rade - otpušteni su, uzimaju produženo bolovanje ili invalidsko odsustvo ili daju otkaz. A 45% je zahtevalo smanjeni raspored rada.

U međuvremenu, studija, objavljena u časopisu "The Lancet", u kojoj je učestvovalo više od 70.000 ljudi u 302 britanske bolnice, otkrila je da je najčešća komplikacija iznenadno oštećenje bubrega zbog čega oni ne rade ispravno. Ovo je pogodilo svakog četvrtog od onih koji su primljeni u bolnicu sa teškim Covidom.

Pratile su je plućne komplikacije, poput upale pluća ili teškog zapaljenja pluća, koje su zahvatile oko svakog petog pacijenta; i srčane komplikacije, poput srčanog udara, upale oko srca ili abnormalnog srčanog ritma, koji su pogađali nešto više od svakog osmog (12 odsto).

Iako su muškarci i stariji od 60 godina najčešće pogođeni, 27 odsto starih od 19 do 29 godina i 37 odsto od 30 do 39 godina koji su primljeni u bolnicu takođe su imali barem jednu komplikaciju.