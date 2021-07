NOVA FAZA PANDEMIJE: Zemlje krenule različitim putevima do normale, a ovako bi ona mogla da IZGLEDA!

Evropa uči da prestane da se brine o korona virusu i nađe način da živi sa njim. Ali neke zemlje su krenule različitim putevima do povratka u normalu.

Broj slučajeva ponovo raste, zahvaljujući visoko zaraznoj delta varijanti. Ali to manje zabrinjava evropske lidere, jer vakcine drže hospitalizacije i smrtne slučajeve znatno ispod prošlogodišnjeg nivoa.

To znači da lideri EU menjaju način na koji gledaju na virus - više u fokusu nije broj slučajeva, već stopa hospitalizacije.

- 200 je novih 50 - izjavio je prošle nedelje nemački ministar zdravlja Jens Špan, osvrnuvši se na dosadašnje merilo u zemlji po kolem se 50 novih slučajeva na 100.000 stanovnika nedeljno smatralo kritičnim. Viši prag u Berlinu odražava činjenicu da infekcije sada daju daleko manje hospitalizacija.

Slično tome, Italija je ovog meseca rekla da će u obzir uzimati hospitalizacije pri odlučivanju da li će primeniti nova ograničenja.

Zapravo, Evropa je ušla u novu fazu pandemije, ali se politički lideri sada bore sa novim nizom nepoznanica - efektom vakcina, rizikom od novih sojeva i potencijalnim skokom teških slučajeva. U isto vreme, Evropljani očajnički žele da se vrate u normalu, a njihovi lideri žele da pokrenu ekonomski rast.

- Evropa je u prilično nesigurnom položaju. Imali smo mnogo uspeha u vakcinaciji, ali njen nivo još nije dovoljno visok da spreči mnoge ljude da se razbole - rekao je Kristofer Di, epidemiolog sa Univerziteta u Oksfordu.

Usred naglog porasta slučajeva pokrenutih delta sojem, mnoge zemlje se bore da pronađu pravu ravnotežu. Neki, poput Francuske i Italije, zauzimaju oštriji pristup i traže dokaz o vakcinaciji za određene profesije, kao i za mnoge aktivnosti. Velika Britanija je otišla u suprotnom smeru i prošle nedelje ukinula sva ograničenja kao da je pandemija gotova. U međuvremenu, stručnjaci za javno zdravlje i dalje apeluju oprez.

Nova normala

Holandija i Velika Britanija dva su primera kako se kreatori politike bore sa novom matematikom.

U julu je stopa reprodukcije virusa R u Holandiji dostigla svoju najveću tačku od početka pandemije. Premijer Mark Rute rekao je novinarima da je njegova vlada napravila "grešku u proceni" kada je prerano ukinula ograničenja. Ali taj skok u slučajevima jedva da je doveo do porasta hospitalizacija, zahvaljujući relativno visokoj stopi vakcinacije u zemlji, sa skoro 70 odsto onih koji su primili najmanje jednu dozu.

Velika Britanija je u međuvremenu praktično postala petrijeva posuda za delta varijantu. Slučajevi u zemlji sada su veći nego u jesen 2020. godine i dostigli su nivo veći od 47.000 obolelih dnevno. Ali visoka stopa vakcinacije smanjila je broj smrtnih slučajeva, iako su hospitalizacije porasle sa oko 900 na skoro 6.000, što opterećuje zdravstveni sistem.

Stručnjaci takođe upozoravaju da zaražavanje koronom nosi i druge rizike, poput dugog kovida. Čak trećina pacijenata sa simptomima kovida koji nisu bili dovoljno ozbiljni da zahtevaju hospitalizaciju i dalje ima dugotrajne zdravstvene probleme. Ovo stanje ima čak 200 mogućih simptoma.

- Ovo je ozbiljna bolest, ne razumemo je u potpunosti. To vrši ozbiljan pritisak na kvalitet život pojedinaca i na zdravstvene službe - rekao je Lorens Jang, virolog i profesor molekularne onkologije na Univerzitetu Varvik.

Mnogi stručnjaci se sada slažu da će kovid uskoro preći u endemske bolesti, a dok se to ne desi, vlasti moraju da nađu način da drže pod kontrolom hospitlizacije i smrtne slučajeve.

U vakcini je spas

Najbolji evropski alati za izlaz iz pandemije su vakcine. Problem je sada u tome što ih nije primio dovoljan broj ljudi.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u utorak da je EU postigla cilj od 70 posto vakcinisanih odraslih - iako se ta brojka zapravo odnosi samo na one koji su primili najmanje jednu dozu. Ali trend koji zabrinjava političare je taj da potražnja za vakcinama opada.

Najalarmantnije je to što istočne zemlje - uključujući Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku - zaostaju. Ove zemlje su do sada izbegle porast broja slučajeva delta soja, ali stručnjaci za javno zdravlje upozoravaju da je to možda samo pitanje vremena.

U međuvremenu, delta varijanta, koja je između 40 i 60 odsto zaraznija od prvobitnog soja, povećala je ulog. Njeno brzo širenje navelo je stručnjake da podignu prag imuniteta stada, za koji se smatralo da iznosi oko 70 odsto vakcinisnih. Francuski naučnici sa Pasterovog instituta sada iznose brojku od čak 95 odsto, dok modeliranje sa nemačkog Instituta Robert Кoh smatra da je stopa od oko 85 odsto neophodna za smanjenje broja slučajeva i hospitalizacija.

Malo je verovatno da će EU moći da vakciniše toliko ljudi na osnovu dosadašnjih trendova, a takođe je neizvesno da li će 70 odsto svetske populacije biti vakcinisano do kraja sledeće godine.