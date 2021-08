'TAČNO ZNAMO ŠTA ĆE SE DESITI AKO SE NE PRIMI TREĆA DOZA' Doktor Kon: Strašno sam zabrinut, nepoštovanje mera sankcionisati PAPRENIM KAZNAMA

Epidemiolog i član Kriznog štaba doktor Predrag Kon govorio je o broju zaraženih u Srbiji i o trećoj dozi vakcine.

- Sad ću opet da upadnem u zamku. Mi ne znamo šta će se dogoditi ako kombinujemo vakcine, ali tačno znamo šta će se desiti ako ne kombinujemo. Imam kolegu koji posle dve vakcine nije stvorio antitela, što ne znači da mu te dve vakcine nisu značile i on to sam zna. Ja sam i bratu svom rođenom preporučio da kombinuje. Ključ je u prvoj dozi i dalje, kada dolazi do proboja imuniteta, kada morate da dajete treću dozu, tada oboljevaju i oni koji su vakcinisani. Dakle, važna je i ta treća doza, ali je najvažnija prva za kolektivni imunitet - rekao je Kon.

Kovid propusnice

- U medicinskom delu ima želje za kovid propusnicama i mislim da tu nema mimoilaženja mišljenja. Jedini problem je kako će to da se sprovede. Čuo sam da tamo gde postoje propusnice piše da možete bez maske ako ste vakcinisani, a ako niste stavite masku. Ali koliko sam razumeo, to sve ide na poverenje. To tako ne može. To se rešava visokim kaznama.

O održavanju festivala i skoku broja zaraženih

- Strašno sam zabrinut zbog održavanja festivala. Mi smo pristali da se to održava, ukoliko se poštuju svi propisi to je u redu, ali neke priče o gužvama ruše sve to što smo dogovorili. Ja se tresem koliko se plašim da ovo ne izazove porast. Recimo, posle Guče sam bio iznenađen jer nismo imali porast. Posle Egzita smo imali, ali veoma mali skok. Videćemo posle Bir festa kako će biti - objasnio je Kon.