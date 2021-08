DEVOJČICA (11) ZAVRŠILA U BOLNICI ZBOG POST - KOVID SINDROMA: Nije se osećao puls, sekunde su je delile od srčanog udara

Njeni roditelji su dali izjavu povodom retkog, ali ozbiljnog upalnog oboljenja koje se može dogoditi nedeljama nakon kovida.

Roditelji su rekli za "Birmingem lajv" da se Medison nikada nije skroz oporavila nakon što je dobila kovid u junu, a često je kasnije patila od umora i visoke temperature.

Kada je s porodicom posetila muzej voštanih figura "Madam Tiso" u Londonu u julu, Medison je rekla da se oseća uznemireno i neno zdravlje je naglo počelo da se pogoršava.

- Hodala je kao da je pijana. Odjednom je požutela i bila je vrlo letargična - rekla je njena majka.

Porodica je želela što pre da izađe iz muzeja, pre nego što je devojčica kolabirala na stepenicama.

