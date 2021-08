PROSVETARI, RODITELJI I DECA NA MUKAMA - NE ZNAJU KAKO ĆE SE ODVIJATI NASTAVA: Objašnjenje za PET najčešćih nedoumica o početku škole

Ukoliko, pak više od 50 odsto učenika ne dolazi na nastavu u školu, škola kompletno prelazi na onlajn nastavu.

Da li su maske obavezne za sve nastavnike i učenike, kako će se ocenjivati đaci tokom nastave na daljinu, šta će biti sa kontrolim i pismenim zadacima, i mogu li roditelji da zahtevaju da dete pohađa nastavu onlajn. Ovo su samo neka od pitanja koja uoči početka školske godine muče prosvetare, ali i roditelje.

Planirano je da školska godina počne regularno za sve osnovne i srednje škole, međutim, zbog loše epidemiološke situacije u Tutinu će učenici srednjih škola od 1. septembra nastavu pratiti onlajn, a u 15 lokalnih samouprava primenjivaće se kombinovani model u srednjim školama - dan u školi, dan onlajn.

Za srednjoškolce u ostalim opštinama i gradovima i osnovce u celoj Srbiji prelomljeno je da nastava počne u učionicama uz maske, a časovi će trajati 45 minuta.

Sistem semafora, koji je odobrio Krizni štab, predvideo je tri zone za lokalne samouprave što se tiče epidemiološke situacije - zelenu, žutu i crvenu, a zavisno u kojoj se zoni nalazi opština ili grad primenjivaće se tri modela nastave - direktno u školi, kombinovani model - dan u školi, dan onlajn i treći model koji predviđa kompletnu onlajn nastavu.

Međutim, ostale su brojne nedoumice koje muče roditelje, ali i nastavnike, vezano za predstojeću školsku godinu, kao što su: maske, da li će roditelj moći da zahteva da mu dete stalno ide onlajn, kao što je bilo prošle godine, kako će se deca ocenjivati tokom onlajn nastave...

1. Maske

Maske su u školi obavezne i za učenike i za zaposlene. Nastavnici koji su potpuno vakcinisani, sa obe doze, ne moraju da nose masku. Masku stavljaju samo ukoliko su sa učenicima ili kolegama približe na razdaljinu manju od jednog metra.

Nevakcinisani nastavnici i ostali zaposleni u školi u obavezi su da nose masku. Takođe, predviđeno je i da učenici nose masku od ulaska uškolu pa sve do dolaska do svoje klupe. Masku stavljaju i kada razgovaraju ili odgovaraju, prilikom bilo kojeg kretanja van klupe - kada izlaze na odmor, do toaleta.

Jedino ukoliko je obuhvat vakcinacijom među učenicima u jednom odeljenju veći od 70 odsto, učenici koji su primili cepivo nisu u obavezi da nose masku tokom časa. U svim ostalim situacijama maska je neophodna.

2. Ocenjivanje

Dilema među nastavnicima je bila kako će se ocenjivati učenici koji idu onlajn i da li pismeni i kontrolni zadaci mogu da se rade dok se nastava obavlja na daljinu. U Ministarstvu prosvete za Euronews Srbija kažu da se sve pismene provere (kontrolni, pismeni zadaci) obavljaju u školama, bez obzira na model nastave.

- Kada su u pitanju pismene provere, koje su kraće ili duže od 15 minuta ili ispitivanje učenika, to se uvek obavlja u školi bez obzira na model nastave. I to je sumativno ocenjivanje - navode u Ministarstvu prosvete.

Podsećaju da se učenik ocenjuje i na osnovu aktivnosti i rezultata rada, učestvovanjem u debatama, diskusijama, pisanju eseja, projektima, te je takvo ocenjivanje moguće i tokom nastave na daljinu.

3. Ostale mere u školi

Roditelji, bake, deke i ostali koji dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu dovode samo do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta, gde ih preuzima dežurni učitelj ili nastavnik.

Obavezni su čišćenje i dezinfekcija svih učionica, važna je higijena ruku učenika, kao i održavanje fizičke distance, koja može biti i manja od jednog metra.

Svaka škola u obavezi je da uspostavi komunikaciju i saradnju sa zdravstvenom službom, posebno Zavodima za javno uzdravlje.

4. Kada odeljenja prelaze na onlajn

Težnja je da niži razredi osnovne škole (od prvog do četvrtog), ali i peti i šesti razred što duže prate nastavu u učionicama, odnosno da ne idu na onlajn nastavu i ukoliko je lokalna samouprava u crvenoj zoni.

Za njih je predviđen kombinovani model koji podrazumeva da se odeljenja dele u dve grupe, časovi se skraćuju na 30 minuta. Grupe dolaze u dva termina. Primera radi, prva grupa dolazi od 08.00 do 10.45, a druga od 11.15 sati. Ukoliko su odeljenja manja od 16 učenika, časovi se ne skraćuju već traju 45 minuta.

U Uputstvu je navedeno da ukoliko se odeljenja dele, đaci imaju četiri časa dnevno, a između svake grupe obavezna je dezinfekcija učionica. Obavezni predmeti realizuju se neposredno u školi, dok se izborni programi mogu realizovati u školi ili putem nastave na daljinu.

Onlajn nastava u crvenoj zoni predviđena je za učenike srednje škole i sedmog i osmog razreda osnovne.

Bez obzira u kojoj se zoni nalazi lokalna samouprava, ukoliko se pojavi zaražen učenik u jednom odeljenju on se izoluje, odlazi na lečenje i prati nastavu na daljinu. Ukoliko se pojave dva ili više zaraženih učenika, to je znak da je došlo do prenošenja virusa unutar odeljenja i celo odeljenje ide na onlajn nastavu deset dana.

Ukoliko, pak više od 50 odsto učenika ne dolazi na nastavu u školu, škola kompletno prelazi na onlajn nastavu.

Ostalo je nejasno šta će biti sa nastavnicima ukoliko se u odeljenju pojavi dvoje ili više zarženih učenika, a koji su sa njima bili u kontaktu, da li i oni prelaze na rad od kuće?

- O tome nakon prijave odluku donose instituti i Zavod za javno zdravlje - kažu u Ministarstvu prosvete.

5. Da li roditelj može da zahteva da dete ide onlajn

Prošle godine roditeljima je ostavljena mogućnost da na lični zahtev mogu da dete prebace da nastavu prati onlajn. Tu mogućnost roditelji su uglavnom koristili ukoliko je učenik u riziku od kovida ili u porodici imaju člana koji boluje od nekih hroničnih bolesti, te je u riziku da razvije teži oblik kovida ukoliko se zarazi virusom korona.

To je moguće i ove godine, ali samo ukoliko je učenik u većem riziku od zaraze, ali je neophodno i mišljenje lekara.

- Ta opcija je rezervisana u slučaju da je učenik u većem riziku od kovida, ali na osnovu prethodno dostavljenog mišljenja lekara specijaliste - kažu u Ministarstvu prosvete.